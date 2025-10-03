FIR against Agra College Principal Dr. Chitra Kumar Gautam, accused of getting job on fake documents आगरा कॉलेज प्राचार्य डॉ. चित्र कुमार गौतम पर FIR, फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी पाने का आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. चित्र कुमार गौतम पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी पाने का आरोप लगाया गया है। मुकदमे में जांच रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। डॉ. चित्रकुमार गौतम शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में भी एसटीएफ के रडार पर हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:30 AM
यूपी के आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. चित्र कुमार गौतम के खिलाफ लोहामंडी थाने में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा प्रतापगढ़ निवासी पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ल ने दर्ज कराया है। आरोप है कि उनकी नियुक्ति फर्जी अभिलेखों के आधार पर हुई है। इस मामले की शिकायत डीजीपी से की गई थी। एसटीएफ के दो इंस्पेक्टरों ने जांच की। मुकदमे में जांच रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। डॉ. चित्रकुमार गौतम शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में भी एसटीएफ के रडार पर हैं।

पूर्व प्रिंसिपल डॉ. अनुराग शुक्ल ने शिकायत की थी कि वर्तमान प्रिंसिपल डॉ. सीके गौतम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई है। डॉ. सीके गौतम 1996 में आगरा कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। उनकी नियुक्ति उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधीन हुई। डॉ. गौतम ने 1990 में हाथरस के पीसी बागला महाविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था। आरोप है कि उन्हें 1000 में से 471 अंक मिले थे।

आरोप है कि डॉ. गौतम को उनके अंकों के आधार पर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि इंटरव्यू के लिए 55 प्रतिशत अंक चाहिए होते हैं। जबकि डॉ. गौतम ने इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सादाबाद से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। खुद को जाटव जाति का दिखाया। अपनी मार्कशीट में अंकों में भी फेरबदल कराया। 1000 में से 572 अंक दिखाए। यह भी आरोप लगाए हैं कि डॉ. गौतम ने विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग से चार्ट गायब करवा दिए हैं। फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी पाई।

डीजीपी से की गई थी शिकायत

डॉ. अनुराग शुक्ल ने डीजीपी से शिकायत की थी। मामले की जांच एसटीएफ को मिली थी। एसटीएफ ने अपनी जांच में विवि का रिकार्ड खंगाला। वहां रिकार्ड नहीं मिला। एसटीएफ ने हाथरस स्थित पीसी बागला कॉलेज का रिकार्ड चेक किया। वहां रिकार्ड मिल गया। जो भर्ती हुए दस्तावेजों से मेल नहीं गया। इतना ही नहीं एसटीएफ ने जांच के दौरान डॉ. गौतम से मूल प्रमाण पत्र मांगे थे। गोपनीय जांच में यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया।

शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में भी घिरे

फर्जी शस्त्र लाइसेंस अवैध हथियार के मामले में भी एसटीएफ डॉ. सीके गौतम की जांच कर रही है। उनके पास तीन शस्त्र लाइसेंस थे। एक शस्त्र लाइसेंस वारिसान है। एक लाइसेंस जांच शुरू होने के बाद सरेंडर किया गया। एसटीएफ ने जांच के दौरान उनसे हथियार की रसीद मांगी थी, मगर नहीं दिखाई। एसटीएफ ने हथियार से संबंधित जानकारी मांगी थी, वो भी नहीं दी। इस मामले में भी एसटीएफ अपनी रिपोर्ट जल्द पेश कर सकती है।

आरोप बेबुनियाद, मानहानि का कराएंगे मुकदमा: डॉ. सीके गौतम

प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने कहा पूर्व प्राचार्य की ओर से एफआईआर में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद, निराधार हैं। पुलिस जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके बाद वे शिकायतकर्ता डॉ. अनुराग शुक्ल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सभी दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। डॉ. गौतम के अनुसार,अनुराग शुक्ला की ओर लगाए गए सभी आरोपों की जांच यूपी एसटीएफ कई बार कर चुकी है, लेकिन जांच में आरोप साबित नहीं हुए। साथ ही सादाबाद के तहसीलदार ने लिखित में प्रमाणित किया है कि वहां से उनका कोई भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। क्योंकि उनकी नियुक्ति सामान्य वर्ग में हुई थी और उन्होंने कभी भी आयोग के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

