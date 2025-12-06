Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFIR against 6 people including former MLA in Deoria accused of trespassing and attempted murder
देवरिया में पूर्व विधायक समेत 6 पर FIR, महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और हत्या के प्रयास का आरोप

देवरिया में पूर्व विधायक समेत 6 पर FIR, महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और हत्या के प्रयास का आरोप

संक्षेप:

देवरिया में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं, पूर्व एमएलए ने इस घटना से इनकार किया है।

Dec 06, 2025 06:39 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, देवरिया
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, अभद्रता और हत्या के प्रयास के आरोप में बरहज के पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि तीन दिसंबर की शाम लगभग पांच बजे राकेश कोहार, अमिता और अनुष्का कोहार, उषा मल्ल, प्रेमलता समेत कई लोग उसके घर में जबरन घुस आए। सभी ने मिलकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। तहरीर में पीड़िता ने कहा कि राकेश कोहार ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला और कपड़ा फाड़ दिया। इसी दौरान उसके पांच वर्षीय बेटे का गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। पीड़िता ने बताया कि झगड़े का वीडियो उसके पास मौजूद है। उसने आरोप लगाया कि यह हमला पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के कहने पर किया गया।

हालांकि अभी तक पूर्व विधायक सुरेश तिवारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संबंध में कोतवाली थाना रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) कल्याण सिंह सागर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है और समाज में महिला सुरक्षा और राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है।

ये भी पढ़ें:लिसवालों ने रात में कर दी शव की शिफ्टिंग, 3 कर्मियों पर गिरी गाज
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Deoria Deoria News Deoria Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |