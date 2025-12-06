देवरिया में पूर्व विधायक समेत 6 पर FIR, महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और हत्या के प्रयास का आरोप
देवरिया में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं, पूर्व एमएलए ने इस घटना से इनकार किया है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, अभद्रता और हत्या के प्रयास के आरोप में बरहज के पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि तीन दिसंबर की शाम लगभग पांच बजे राकेश कोहार, अमिता और अनुष्का कोहार, उषा मल्ल, प्रेमलता समेत कई लोग उसके घर में जबरन घुस आए। सभी ने मिलकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। तहरीर में पीड़िता ने कहा कि राकेश कोहार ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला और कपड़ा फाड़ दिया। इसी दौरान उसके पांच वर्षीय बेटे का गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। पीड़िता ने बताया कि झगड़े का वीडियो उसके पास मौजूद है। उसने आरोप लगाया कि यह हमला पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के कहने पर किया गया।
हालांकि अभी तक पूर्व विधायक सुरेश तिवारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संबंध में कोतवाली थाना रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) कल्याण सिंह सागर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है और समाज में महिला सुरक्षा और राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है।