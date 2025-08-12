कम्पोजिट स्कूल में पीडीए की पाठशाला लगाने पर 16 पर FIR, प्रभारी प्रधानाध्यापक सस्पेंड

यूपी के प्रयागराज में कम्पोजिट स्कूल में पीडीए की पाठशाला लगाने पर 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बीएसए ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र प्रताप सिंह को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है।

यूपी के प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद के कम्पोजिट विद्यालय लमाही हंडिया में अवैध रूप से पीडीए पाठशाला संचालित करने पर हंडिया के खंड शिक्षाधिकारी प्रभा शंकर पांडेय ने सोमवार को अतुल कुमार यादव और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसी के साथ बीएसए देवब्रत सिंह ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र प्रताप सिंह को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रभा शंकर पांडेय की ओर से कराई गई एफआईआर के मुताबिक रविवार को अवकाश के दिन काफी संख्या में लोगों को ले जाकर अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला संचालित कर दुष्प्रचार किया गया।

वहीं दूसरी ओर घटनाक्रम की जानकारी होने के बाद बीईओ प्रभा शंकर पांडेय ने स्कूल पहुंचकर गांव वालों, विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान तथा स्टाफ से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के समय इंचार्ज प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापिका नीलम शर्मा, ओम प्रकाश, सौरभ सिंह, विदिशा श्रीवास्तव और अनूप पांडेय, शिक्षामित्र पूजा देवी, ग्राम प्रधान राम आसरे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) अध्यक्ष देवदत्त, ग्राम सभा के अन्य नागरिक उपस्थित थे। विद्यालय में नामांकित 196 छात्र-छात्राओं में से 127 उपस्थिति मिले।