कफ सिरप मामले में 128 फर्मों पर FIR, सीएम योगी की सख्ती पर ताबड़तोड़ ऐक्शन

संक्षेप: यूपी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफएसडीए की ताबड़तोड़ छापेमारी कर अब तक प्रदेशभर में लाखों की अवैध नॉरकोटिक और कोडीनयुक्त औषधियां जब्त की गई हैं जबकि 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आधा दर्जन से अधिक गिरफ्तार किए गए।

उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशे के आगोश में धकेलने वाले अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ सरकार का रुख सख्त है। एफएसडीए द्वारा प्रदेशभर में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय और वितरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रदेशभर में लाखों की अवैध नॉरकोटिक और कोडीनयुक्त औषधियां जब्त की गई हैं जबकि 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं आधा दर्जन से अधिक अवैध नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेला गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो दर्जन से मेडिकल स्टोरों पर कोडीनयुक्त सिरप एवं नॉरकोटिक दवाओं की बिक्री रोकी आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब ने बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण व छापेमारी कर लाखों की औषधियां सीज की गईं हैं। जांच में संदिग्ध पाए गए अभिलेखों की अग्रिम विवेचना तक दो दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर कोडीनयुक्त सिरप एवं नॉरकोटिक औषधियों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से नकली एवं नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधि के भंडारण, क्रय-विक्रय अथवा आवाजाही से संबंधित सूचना विभाग द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 8756128434 पर दी जा सकती है।