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मेरी सरकार है, यहीं दफना दूंगा; BJP विधायक के पति पर कोर्ट के आदेश पर FIR, जानें मामला

Apr 23, 2026 02:04 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, रामपुर
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आरोप है कि सत्ता की धमक देते हुए पीड़ित को धमकी दी गई कि 'मेरी सरकार है, तुझे और तेरे मजदूरों को यहीं दफना दूंगा।' पीड़ित का कहना है कि पहले पुलिस ने सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उसे न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मेरी सरकार है, यहीं दफना दूंगा; BJP विधायक के पति पर कोर्ट के आदेश पर FIR, जानें मामला

रामपुर की मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजवाला के पति और भाजपा नेता दिलीप सिंह लोधी कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। एक ठेकेदार की शिकायत पर एससी-एसटी कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मजदूरी के एक लाख रुपये दबा लेने, धोखाधड़ी, मारपीट और बोलेरो गाड़ी छीनने के गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। उधर, विधायक पति एवं भाजपा नेता दिलीप सिंह लोधी ने आरोप निराधार बताए हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले (थाना बयाना) निवासी पीड़ित ठेकेदार रविंद्र सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह ग्रेनाइट पत्थर लगाने का काम करता है।

ठेकेदार और मजदूरों से मारपीट का आरोप

मुरादाबाद में काम के दौरान उसकी मुलाकात भाजपा नेता दिलीप सिंह लोधी से हुई थी। आरोप है कि विधायक पति ने अजीतपुर बरेली-बाईपास पर स्थित अपने होटल में पत्थर लगाने के लिए 35 रुपये स्क्वायर फीट का रेट तय किया था। समझौते के तहत रविंद्र 15 मजदूरों के साथ वहां काम करने पहुंचा। पीड़ित का आरोप है कि एक सप्ताह काम करने के बाद जब उसने मजदूरी और राशन के पैसे मांगे, तो विधायक पति ने टालमटोल शुरू कर दी। आरोप है कि इस पर दिलीप सिंह लोधी भड़क गए और अपने गनमैन की मौजूदगी में ठेकेदार व मजदूरों के साथ मारपीट की।

मेरी सरकार है, यहीं दफना दूंगा, सत्ता की धमकी देने का आरोप

आरोप है कि सत्ता की धमक देते हुए पीड़ित को धमकी दी गई कि 'मेरी सरकार है, तुझे और तेरे मजदूरों को यहीं दफना दूंगा।' पीड़ित का कहना है कि पहले पुलिस ने सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उसे न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ओंकार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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रुपए नहीं देने पर मारपीट की, कोर्ट के आदेश पर FIR

पीड़ित ने अपने शिकायती पत्र में कहा था कि रुपये न देने के बाद विरोध करने पर मारपीट की गई थी। पीड़ित ठेकेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अजीतपुर चौकी, सिविल लाइंस कोतवाली व पुलिस के आला अधिकारियों को भी पत्र दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। थकहार कर उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब केस दर्ज हुआ है। जांच सीओ सिटी जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है।

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दिलीप लोधी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया

भाजपा नेता और विधायक पति दिलीप सिंह लोधी का कहना है कि पूरा मामला फर्जी है। इसको टाईल्स लगाने का ठेका दिया था। 15 दिन तक काम करने के बाद रविंद्र ने करीब 50 हजार रुपये तक ले लिए। जब मैंने काम का निरीक्षण किया तो देखा कि टाइल्स गलत लगाए गए हैं। जिस कारण मुझे उल्टा तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस संबंध में जब मैंने उससे बात की तो वह रात में अचानक अपने मजदूरों को साथ लेकर फरार हो गया। अपना सामान और गाड़ी यहां पर भी छोड़ गया। चूंकि मैं विधायक पति हूं तो विरोधियों की शह पर वह लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

sandeep

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