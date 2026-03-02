महिला को अकेला पाकर दिया धक्का, फाड़ दिए उसके कपड़े और फिर..

यूपी के लखनऊ में एक युवक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। वॉकिंग कर रही महिला से कुत्ता टहला रहे एक अज्ञात युवक ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपित ने महिला को अकेला पाकर धक्का दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए।

यूपी की राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में घर के सामने वॉकिंग कर रही महिला से कुत्ता टहला रहे एक अज्ञात युवक ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपित ने महिला को अकेला पाकर धक्का दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, खुद को सचिवालय में कार्यरत बताते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी और रिवॉल्वर तानकर परिवार वालों को धमकाया।

पीड़िता के अनुसार, घटना 21 फरवरी की रात करीब 10 बजे की है। वह खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थीं। तभी एक अज्ञात युवक कुत्ता टहला रहा था । इस बीच युवक गलत नीयत से देखने लगा। इसके बाद उन पर छींटाकशी करने लगा। विरोध करने पर आरोपित ने अभद्रता करते हुए हमला कर दिया। धक्का दिया और महिला का कपड़ा फाड़ दिया। विरोध करने पर रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से महिला और उनका परिवार दहशत में है। पीड़िता ने रविवार रात पीजीआई थाने में तहरीर दी।

पीड़िता महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई है। इस संबंध में इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। महििला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।