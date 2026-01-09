जानिए माघ मेला में आए कितने संतों ने बताया खुद की जान का खतरा, पुलिस ने दी सुरक्षा

संक्षेप: प्रयागराज में आयोजित माघ मेला में आए साधु संत खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जान का खतरा जताते हुए अब तक 152 साधु-संतों ने मेला पुलिस प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

प्रयागराज में आयोजित माघ मेला में आए साधु संत खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जान का खतरा जताते हुए अब तक 152 साधु-संतों ने मेला पुलिस प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। संतों की ओर से मिले प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के बाद मेला पुलिस ने अब तक 75 साधु-संतों को सुरक्षा मुहैया कराई है, शेष आवेदनों की जांच की जा रही है। मेला पुलिस के अनुसार, जिन साधु-संतों को सुरक्षा दी गई है, उनमें 40 को व्यक्तिगत गनर उपलब्ध कराए गए हैं तो 35 के साथ होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि सभी प्रार्थना पत्रों की गंभीरता से जांच की जा रही है। सुरक्षा का खतरा होने का अंदेशा होने पर ही संतों को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।

मेला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शेष 75 प्रार्थना पत्रों की गहन जांच की जा रही है। इसमें खतरे की आशंका, पूर्व की घटनाओं और संतों की गतिविधियों को आधार बनाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद सुरक्षा देने पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले महाकुम्भ मेले के दौरान भी बड़ी संख्या में साधु-संतों को मेला पुलिस द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। प्रशासन का दावा है कि माघ मेला क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी संत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।