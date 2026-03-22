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शाहजहांपुर स्टेशन पर उखड़ी टाइल्स देख भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, DRM को लगाई फटकार

Mar 22, 2026 10:55 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, शाहजहांपुर
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वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शनिवार शाहजहांपुर पहुंचे। निरीक्षण के समय उन्होंने प्लेटफार्म पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को देखा। इसी साथ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की नजर सीढ़ी पर उखड़ी टाइल्स पर पड़ गयी। उन्होंने डीआरएम से नाराजगी जताई।

शाहजहांपुर स्टेशन पर उखड़ी टाइल्स देख भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, DRM को लगाई फटकार

Shahjahnpur News: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शाहजहांपुर स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। शनिवार को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सांसद अरुण कुमार सागर और डीसीबी बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के साथ शाहजहांपुर और रोजा जंक्शन का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के समय उन्होंने प्लेटफार्म पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को देखा। इसी साथ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की नजर सीढ़ी पर उखड़ी टाइल्स पर पड़ गयी। उन्होंने डीआरएम से नाराजगी जताई। उसी समय सांसद अरुण सागर व डीपीएस राठौर ने भी निमार्ण कार्य के बाद टाइल्स उखड़ने पर नाराजगी जताई। डीआरएम ने बेहतर कार्य कराने की बात कही। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री साथ डीआरएम ने मालगोदाम रोड साइड निरीक्षण कर ढाई साल बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण होने पर नाराजगी जताई। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीआरएम ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 4 व 5 को ऊंचा करने का कार्य स्वीकृत है, जिस पर निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दूसरा एंट्री गेट का कार्य प्रगति पर है।

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रेल लाइन की सुरक्षा को देखते हुए मुरादाबाद से लखनऊ के बीच करीब 300 किलोमीटर रेलवे ट्रैक किनारे फेसिंग कार्य पर कार्य किया जा रहा है। वहीं जिसमें करीब 64 किलोमीटर बाउंड्री निर्माण का कार्य भी कराया जा चुका है। इस दौरान अपर रेल प्रबंधक पारितोष गौतम, पीएन त्रिपाठी, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, मंडल इंजीनियर हरदीप सिंह, निर्माण अभियंता ऋषभ दत्त, आरपीएफ कंपनी कमांडर जितेंद्र यादव, वाणिज्य निरीक्षक एस के ठाकुर, आईओडब्ल्यू एसके अवस्थी, शाहजहांपुर स्टेशन अधीक्षक पीएस तोमर, रोज़ा स्टेशन अधीक्षक श्रीकांत सिंह, रेलवे यूनियन नेता नरेंद्र त्यागी, अरविंद राजपाल, अजय गुप्ता पोटा, अनिल सिंह एडवोकेट, विनीत शुक्ला, सर्वेश पाल मौजूद रहे।

गिरने वाले पेड़ की जिम्मेदारी रेलवे की: मंत्री

रेलवे परिसर में भारी भरकम पेड़ बाहरी होटल की दीवार पर अटक गया है। अब पेड़ का तना टूटने लगा है, जिससे बड़ी घटना से इंकार नही किया जा सकता। मामले में जानकारी के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने रेलवे के अधिकारियों की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि घटना के पहले पेड़ को हटवा लें, वरना जिम्मेदारी उनकी ही होगी। इसके बाद अफसर हरकत में आए।

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रोजा में रेलवे रास्तों का निरीक्षण, सुधार का आश्वासन

शनिवार शाम रोजा क्षेत्र में रेलवे से जुड़े रास्तों की स्थिति का जायजा लेने के लिए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सांसद अरुण सागर और मुरादाबाद मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने संयुक्त निरीक्षण किया। काफिला कोयला कॉलोनी के पास पहुंचा, जहां से चर्च कॉलोनी को जाने वाले कच्चे रास्ते का निरीक्षण किया गया। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इस मार्ग को पक्का कराने की मांग उठाई है। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने समस्या को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर समाधान कराने का आश्वासन दिया।

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कसरक-खुदागंज और डभौरा-निगोही क्रॉसिंग खुल सकता

ढांचागत विकास के साथ-साथ स्थानीय जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने डीआरएम को मीरानपुर कटरा क्षेत्र में कसरक खुदागंज और डभौरा निगोही रोड क्रॉसिंग को जल्द से जल्द खुलवाने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री के साथ रोज़ा जंक्शन स्टेशन के निरीक्षण में यह तय हुआ कि रेलवे द्वारा रोज़ा में गुरुद्वारे के पास 200 मीटर नई सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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