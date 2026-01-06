यूपी में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां कितने वोट
उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि संबंधित निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची आज मंगलवार को जारी हो गई। यह सूची 01 नवंबर 2025 को निर्धारित अहर्ता तिथि के आधार पर तैयार की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि संबंधित निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी कर शुरू की गई थी। इसके बाद सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा सूची को अद्यतन किया गया।
अंतिम वोटर लिस्ट
लखनऊ स्नातक: 2,11,756
वाराणसी स्नातक: 2,69,372
इलाहाबाद–झांसी स्नातक: 2,60,818
आगरा स्नातक: 1,80,293
मेरठ स्नातक: 59,634
बरेली–मुरादाबाद शिक्षक: 46,553
लखनऊ शिक्षक: 36,217
गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक: 52,257
वाराणसी शिक्षक: 32,549
आगरा शिक्षक: 51,532
मेरठ शिक्षक: 33,163
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 और 23 के अंतर्गत नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए न्यूनतम निर्धारित अवधि तक शिक्षण कार्य का अनुभव आवश्यक है ।