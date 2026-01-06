यूपी में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां कितने वोट

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि संबंधित निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

Jan 06, 2026 05:29 pm IST

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची आज मंगलवार को जारी हो गई। यह सूची 01 नवंबर 2025 को निर्धारित अहर्ता तिथि के आधार पर तैयार की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि संबंधित निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी कर शुरू की गई थी। इसके बाद सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा सूची को अद्यतन किया गया।

अंतिम वोटर लिस्ट लखनऊ स्नातक: 2,11,756

वाराणसी स्नातक: 2,69,372

इलाहाबाद–झांसी स्नातक: 2,60,818

आगरा स्नातक: 1,80,293

मेरठ स्नातक: 59,634

बरेली–मुरादाबाद शिक्षक: 46,553

लखनऊ शिक्षक: 36,217

गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक: 52,257

वाराणसी शिक्षक: 32,549

आगरा शिक्षक: 51,532

मेरठ शिक्षक: 33,163