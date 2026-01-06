Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFinal voter list released for MLC elections on 11 seats in UP, where are the votes cast?
यूपी में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां कितने वोट

यूपी में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां कितने वोट

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि संबंधित निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

Jan 06, 2026 05:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची आज मंगलवार को जारी हो गई। यह सूची 01 नवंबर 2025 को निर्धारित अहर्ता तिथि के आधार पर तैयार की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि संबंधित निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी कर शुरू की गई थी। इसके बाद सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा सूची को अद्यतन किया गया।

अंतिम वोटर लिस्ट

लखनऊ स्नातक: 2,11,756

वाराणसी स्नातक: 2,69,372

इलाहाबाद–झांसी स्नातक: 2,60,818

आगरा स्नातक: 1,80,293

मेरठ स्नातक: 59,634

बरेली–मुरादाबाद शिक्षक: 46,553

लखनऊ शिक्षक: 36,217

गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक: 52,257

वाराणसी शिक्षक: 32,549

आगरा शिक्षक: 51,532

मेरठ शिक्षक: 33,163

ये भी पढ़ें:UP में 15 लाख से ज्यादा होंगे नए मतदाता, जानें कब तक जुड़वा सकेंगे लिस्ट में नाम

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 और 23 के अंतर्गत नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए न्यूनतम निर्धारित अवधि तक शिक्षण कार्य का अनुभव आवश्यक है ।

