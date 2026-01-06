Hindustan Hindi News
final voter list for UP Panchayat elections will now be released on 28 March
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट, कब जारी होगी लिस्ट?

संक्षेप:

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट है। मंगलवार को जारी होने वाली लिस्ट की तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दूसरी बार फिर बढ़ा दिया गया हे।

Jan 06, 2026 11:41 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट है। मंगलवार को जारी होने वाली लिस्ट की तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दूसरी बार फिर बढ़ा दिया गया हे। अब यह लिस्ट 28 मार्च को जारी होगी। पहले यह अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी को जारी की जानी थी मगर कार्य पूर्ण न होने के कारण समय बढ़ाया गया था। राज्य निर्वाचन अधिकारी आरपी सिंह की ओर से सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद हस्तलिखित मतदाता सूची तैयार करने, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालनय में जमा करने व संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन व निस्तारण की कार्यवाही बुधवार से लेकर 20 फरवरी तक पूरा करें।

वहीं 21 फरवरी कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची तैयार कर मतदान केंद्र तय करने की प्रक्रिया 21 मार्च से 16 मार्च तक चलेगी। मतदेय स्थलों की मैपिंग, मतदाता क्रमांक और स्टेट वोटर नंबर के आवंटन आदि का कार्य 17 मार्च से 27 मार्च तक किया जाएगा। 28 मार्च को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पंचायती राज विभाग की ओर से ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह जल्द गठित होगा। 26 मई से पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

शाहजहांपुर में पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को होगी प्रकाशित

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन करते हुए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत बीएलओ द्वारा दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची तैयार कर उप जिलाधिकारियों के यहां जमा कराने की प्रक्रिया 7 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद दावे-आपत्तियों के निस्तारण उपरांत मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण और मूल सूची में मतदान केंद्रों के निर्धारण की कार्रवाई 21 फरवरी से 16 मार्च तक की जाएगी।

आयोग के निर्देशानुसार 17 मार्च से 27 मार्च तक मतदाता सूचियों के कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग और फोटो कॉपी कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद 28 मार्च को पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जनसामान्य के लिए प्रकाशित की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं, ताकि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जा सकें।

