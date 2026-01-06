Hindustan Hindi News
final voter list for 11 MLC seats has been released there still chance to register as voter
एमएलसी की 11 सीटों की अंतिम मतदाता सूची जारी, वोटर बनने का अब भी मौका

संक्षेप:

Jan 06, 2026 11:48 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में इस वर्ष 6 दिसंबर को खाली होने वाली विधान परिषद की स्नातक व शिक्षक कोटे की 11 सीटों की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। यह मतदाता सूची एक नवंबर 2025 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार हुई है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बावजूद अभी भी लोग मतदाता बन सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि पिछले वर्ष 12 सितंबर को इन निर्वाचन क्षेत्रों की नई मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी हुआ था। 30 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी कर नाम जोड़ने, हटाने व नाम में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद दस्तावेजों की जांच कर मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। रिक्त होने वाली 11 सीटों में से छह भाजपा, तीन सपा, एक शिक्षक दल व एक निर्दलीय के पास हैं।

विधान परिषद की खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ से 2,11,756, वाराणसी से 2,69,372, इलाहाबाद-झांसी से 2,60,818, आगरा से 1,80,293 और मेरठ से 59,634 मतदाता दर्ज किए गए हैं। ऐसे खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में बरेली-मुरादाबाद में 46,553, लखनऊ में 36,217, गोरखपुर-फैजाबाद में 52,257, वाराणसी में 32,549, आगरा में 51,532 और मेरठ में 33,163 शिक्षक मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची को लगातार अपडेट किया जाएगा। अभी मतदाता बनने का मौका है।

