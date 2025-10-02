फिरोजाबाद में हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में लूटपाट, कार सवारों से बदमाशों ने लूटे डेढ़ करोड़

फिरोजाबाद में कार सवार बदमाशों ने कार से डेढ़ करोड़ रुपये नकद लेकर आगरा जा रहे सवारों को फिल्मी स्टाइल में लूट लिया। मंगलवार सुबह हुई वारदात का मुकदमा कंपनी के अधिकारियों ने मक्खनपुर में बुधवार की सुबह दर्ज कराया।

यूपी के फिरोजाबाद में कार सवार बदमाशों ने कार से डेढ़ करोड़ रुपये नकद लेकर आगरा जा रहे सवारों को फिल्मी स्टाइल में लूट लिया। मंगलवार सुबह हुई वारदात का मुकदमा कंपनी के अधिकारियों ने मक्खनपुर में बुधवार की सुबह दर्ज कराया। एसएसपी ने खुलासे के लिए छह टीमों को लगा दिया है। इसमें कई अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। क्रिस रेजिडेंसी निकोल अहमदाबाद गुजरात निवासी अशोक भाई पी पटेल, अहमदाबाद स्थित जीके कंपनी में पार्टनर हैं। ये कंपनी बड़े नकद लेन-देन को पहुंचाने का काम करती है। कंपनी का एक कार्यालय कानपुर स्थित नौबस्ता में है तो दूसरा कार्यालय आगरा में है। इसी तरह पूरे देश भर में 20 कार्यालयों के माध्यम से कंपनी काम करती है और रुपयों को इधर से उधर पहुंचाती है। कानपुर में ऑपरेटर भीकाजी अपने अन्य सहयोगियों के साथ कंपनी का कार्यालय चलाते हैं।

कंपनी के करीब डेढ़ करोड़ रुपये लेकर कार चालक दीनाजी निवासी पाटन कानपुर से आगरा कार्यालय के लिए निकला था। चालक की मानें तो 30 सितम्बर को सुबह मक्खनपुर के घुनपई के पास में कार चालक को रोककर डेढ़ करोड़ की धनराशि को दो कारों में सवार बदमाशों ने लूटपाट की और भाग निकले। कार का शीशा नहीं खोलने पर बदमाशों ने शीशा भी तोड़ दिया। लूट की सूचना कानपुर ऑपरेटर भीकाजी को मिली तो हड़कंप मच गया। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची।

एसएसपी ने छह टीमों को लगाया खुलासे में एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि कंपनी द्वारा मक्खनपुर पुलिस को बड़ी धनराशि की लूट की सूचना दी गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज कराकर चालक से पूछताछ की गई। छह टीमों को खुलासे के लिए लगाया है। पुलिस की टीमों द्वारा कई सुरागों को हासिल कर लिया है। जल्द ही लूट का खुलासा करने के लिए पुलिस जुटी हुई है।

सीसीटीवी से लुटेरों तक पहुंच रही पुलिस पुलिस की मानें तो लूट का खुलासा करने में सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है। सीसीटीवी में कंपनी की कार की गतिविधि और लुटेरों की गतिविधि को देखा जा रहा है। अब तक पुलिस की टीमें सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है।

रेकी तो नहीं कराई इस पर भी नजर पुलिस अधिकारियों द्वारा खुलासे के दौरान इस ओर भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं इसकी रेकी तो नहीं हुई। आखिर किसने इस धनराशि को लेकर जाने का सुराग लुटेरों को दिया होगा। बदमाश कानपुर से मक्खनपुर के बीच में वारदात क्यों नहीं कर पाए। बदमाशों द्वारा कहां से कार का पीछा किया जा रहा था इसे भी हाईवे के कैमरों द्वारा दिखवाया जा रहा है।