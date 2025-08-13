film Sky Force will be shown for free in lucknow multiplexes on Independence Day स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के इस जिले में इन 13 मल्टीप्लेक्स में फ्री दिखाई जाएगी फिल्म स्काई फोर्स, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfilm Sky Force will be shown for free in lucknow multiplexes on Independence Day

स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के इस जिले में इन 13 मल्टीप्लेक्स में फ्री दिखाई जाएगी फिल्म स्काई फोर्स

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के 13 मल्टीप्लेक्स में फिल्म स्काई फोर्स फ्री दिखाई जाएगी। डीएम विशाख जी ने बताया कि, यह सुविधा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:52 AM
share Share
Follow Us on
स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के इस जिले में इन 13 मल्टीप्लेक्स में फ्री दिखाई जाएगी फिल्म स्काई फोर्स

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के सिनेमा प्रेमियों को एक शानदार सौगात मिलने जा रही है। शहर के 13 मल्टीप्लेक्स में देशभक्ति से भरपूर फिल्म स्काई फोर्स फ्री दिखाई जाएगी। यह फिल्म स्कूल के बच्चों और आम जनता के लिए पूरी तरह निशुल्क होगी।

डीएम विशाख जी ने बताया कि, यह सुविधा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगी। शहर के विभिन्न मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाने के लिए विशेष शो आयोजित किए गए हैं, जिनकी कुल सीटों की क्षमता 2151 है। इस पहल का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना है। डीएम ने बताया कि फिल्म के शो 30 फीसदी वरिष्ठ नागरिकों, 30 फीसदी स्कूल-कॉलेज के छात्रों, 30 फीसदी जनसामान्य और 10 फीसदी दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए मनोरंजन कर विभाग के सहायक आयुक्त मुकुल तिवारी के मोबाइल 7376297120 या राज्य कर अधिकारी पीयूष कुमार यादव के मोबाइल 9450730345 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:BJP नेता की हत्या के मामले में पुलिस का ऐक्शन, आरोपी प्रेमिका मां-बाप संग अरेस्ट

यहां देखें, किन मल्टीप्लेक्स में चलेगी फिल्म

- वेव मल्टीप्लेक्स (गोमतीनगर): दोपहर 12:30 बजे

- सिनेपोलिस (वनअवध सेन्टर, गोमतीनगर): दोपहर 12:15 बजे

- सिनेपोलिस (फन रिपब्लिक, गोमती नगर): दोपहर 12:30 बजे

- पीवीआर (सहारागंज): दोपहर 12:30 बजे

- पीवीआर (फिनिक्स, आलमबाग): दोपहर 12:30 बजे

- पीवीआर (लुलु मॉल): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स उमराव (निशांतगंज): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स क्राउन (चिनहट): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स एमराल्ड (आशियाना): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स प्लासियो (गोमतीनगर विस्तार): दोपहर 12:30 बजे

- मूवीमैक्स (आलमबाग बस अड्डा): दोपहर 12:00 बजे

- अंतास डी.डी. सिनेमा (गोमतीनगर विस्तार): दोपहर 12:30 बजे

- एसआरएस सिनेमा (गोमतीनगर): दोपहर 12:00 बजे

Up News UP News Today sky force अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |