स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के इस जिले में इन 13 मल्टीप्लेक्स में फ्री दिखाई जाएगी फिल्म स्काई फोर्स

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के सिनेमा प्रेमियों को एक शानदार सौगात मिलने जा रही है। शहर के 13 मल्टीप्लेक्स में देशभक्ति से भरपूर फिल्म स्काई फोर्स फ्री दिखाई जाएगी। यह फिल्म स्कूल के बच्चों और आम जनता के लिए पूरी तरह निशुल्क होगी।

डीएम विशाख जी ने बताया कि, यह सुविधा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगी। शहर के विभिन्न मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाने के लिए विशेष शो आयोजित किए गए हैं, जिनकी कुल सीटों की क्षमता 2151 है। इस पहल का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना है। डीएम ने बताया कि फिल्म के शो 30 फीसदी वरिष्ठ नागरिकों, 30 फीसदी स्कूल-कॉलेज के छात्रों, 30 फीसदी जनसामान्य और 10 फीसदी दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए मनोरंजन कर विभाग के सहायक आयुक्त मुकुल तिवारी के मोबाइल 7376297120 या राज्य कर अधिकारी पीयूष कुमार यादव के मोबाइल 9450730345 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

यहां देखें, किन मल्टीप्लेक्स में चलेगी फिल्म - वेव मल्टीप्लेक्स (गोमतीनगर): दोपहर 12:30 बजे

- सिनेपोलिस (वनअवध सेन्टर, गोमतीनगर): दोपहर 12:15 बजे

- सिनेपोलिस (फन रिपब्लिक, गोमती नगर): दोपहर 12:30 बजे

- पीवीआर (सहारागंज): दोपहर 12:30 बजे

- पीवीआर (फिनिक्स, आलमबाग): दोपहर 12:30 बजे

- पीवीआर (लुलु मॉल): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स उमराव (निशांतगंज): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स क्राउन (चिनहट): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स एमराल्ड (आशियाना): दोपहर 12:30 बजे

- आइनॉक्स प्लासियो (गोमतीनगर विस्तार): दोपहर 12:30 बजे

- मूवीमैक्स (आलमबाग बस अड्डा): दोपहर 12:00 बजे

- अंतास डी.डी. सिनेमा (गोमतीनगर विस्तार): दोपहर 12:30 बजे