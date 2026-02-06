Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfilm 'Godaan' has been declared tax-free in Uttar Pradesh upon its release Chief Minister Yogi Adityanath announced
रिलीज होते ही यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘गोदान’, सीएम योगी ने की घोषणा

रिलीज होते ही यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘गोदान’, सीएम योगी ने की घोषणा

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो संरक्षण पर बनी फिल्म ‘गोदान’ को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। विनोद चौधरी द्वारा निर्मित व निर्देशित फिल्म शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

Feb 06, 2026 11:07 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो संरक्षण पर बनी फिल्म ‘गोदान’ को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। विनोद चौधरी द्वारा निर्मित व निर्देशित फिल्म शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सरकार का मानना है कि फिल्म के माध्यम से गो संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर पर समाज तक पहुंचेगा। टैक्स फ्री होने की वजह से फिल्म के टिकट के दामों में कमी आएगी। इससे ज्यादा लोग फिल्म देख सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोमाता के संरक्षण, भारतीय संस्कृति में उसके महत्व और पंचगव्य आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बनी फिल्म ‘गोदान’ के निर्माता-निर्देशक इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। लगभग दो घंटे की इस फिल्म में गाय के धार्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक महत्व को दर्शाया गया है। सरकार गोवंश के प्रति संवेदनशील है। बीते नौ साल में प्रदेश में साढ़े सात हजार से ज्यादा गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश संरक्षित किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में आवारा कुत्तों को लेकर ऐक्शन में योगी सरकार, सभी जिलों को निर्देश जारी

एक सप्ताह पहले सीएम योगी से मिले थे फिल्म के निर्माता-निर्देशक

एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म गोदान के निर्माता-निर्देशक विनोद चौधरी ने मुलाकात की थी। इस अवसर पर फिल्म का ट्रेलर लांच किया गया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान फिल्म निर्माता ने कहा था कि आज देश में गो-रक्षा के क्षेत्र में जो काम दिख रहा है, उसका सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गोशालाओं का विस्तार, निराश्रित गोवंश की व्यवस्था, तस्करी पर सख्ती और गो संरक्षण को शासन की प्राथमिकता बनाना, ये सभी काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संभव हो पाए हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से फिल्म को टैक्स-फ्री किए जाने की मांग भी की थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Bollywood News UP Sarkar Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |