मेरठ के होटल से फिल्म डायरेक्टर का बैग चोरी; आईफोन, लैपटॉप समेत 7 लाख का सामान गायब

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित होटल कन्वे से मुंबई के फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ कुमार का बैग चोरी हो गया। बैग में मोबाइल, लैपटॉप, नकदी समेत करीब 7 लाख रुपये का सामान था। एसी ठीक करने आए कर्मचारियों पर शक जताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे से मुंबई के एक फिल्म निर्देशक का बैग चोरी हो गया। बैग में नकदी, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान रखा था। चोरी गए सामान की कीमत करीब सात लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स निवासी सिद्धार्थ कुमार स्वस्तिक प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े निर्माता और फिल्म निर्देशक हैं। वह गुरुवार शाम को मेरठ आए थे और बिजली बंबा बाईपास स्थित होटल कन्वे में रूम नंबर 507 में ठहरे हुए थे।। रात में उन्होंने कमरे में ही भोजन किया और उसके बाद सो गए।

फिल्म डायरेक्टर का बैग चोरी पीड़ित के अनुसार, देर रात उनके कमरे का एसी खराब हो गया था। इसकी शिकायत उन्होंने होटल स्टाफ से की थी। शिकायत मिलने के बाद एसी ठीक करने के लिए होटल के चार कर्मचारी कमरे में आए थे। एसी ठीक करने के बाद सभी कर्मचारी चले गए और निर्देशक सो गए। शुक्रवार सुबह जब उनकी नींद खुली तो कमरे में रखा उनका बैग और मोबाइल गायब मिला। कमरे की जांच करने पर पता चला कि बैग में रखा कीमती सामान चोरी हो चुका है।

बैग में आईफोन, लैपटॉप और कैश था चोरी हुए सामान में एप्पल का मोबाइल फोन, लैपटॉप, महंगी घड़ी, करीब 1.25 लाख रुपये नकद, हेडफोन, बैंक कार्ड, जरूरी दस्तावेज और अन्य निजी सामान शामिल हैं।घटना की जानकारी मिलते ही होटल में हड़कंप मच गया। सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच पड़ताल की। पुलिस ने होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी।

होटल के सीसीटीवी निकले खराब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना के समय कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब बताए जा रहे हैं, जिससे जांच में दिक्कत आ रही है। फिलहाल पुलिस होटल कर्मचारियों और अन्य संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है।