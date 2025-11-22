फॉर्म भरो और जीतो मूवी का टिकट, सपरिवार लंच भी; SIR को लेकर इन्हें मिला खास ऑफर

संक्षेप: ऑफर के मुताबिक जो बीएलओ पहली, दूसरी और तीसरी बार सर्वाधिक डिजिटाइजेशन करके दिखाएंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और साथ में लंच पार्टी भी मिलेगी। यानी काम भी, पुरस्कार भी और रविवार को घूमने का बहाना भी। कप्तानगंज तहसील प्रशासन इस बार वोटर लिस्ट सुधार को सरकारी महोत्सव बनाने की कोशिश में है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस समय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से इसे भरवाकर रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। इसी बीच कुशीनगर जिले में कप्तानगंज तहसील प्रशासन ने एसआईआर के काम को रफ्तार देने के लिए एक खास ऑफर दिया है। इसके तहत बीएलओ को प्रोत्साहन के लिए फ्री मूवी टिकट, परिवार के साथ लंच जैसे ऑफर दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कप्तानगंज तहसील प्रशासन इस बार वोटर लिस्ट सुधार को सरकारी महोत्सव बनाने की कोशिश में है। अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर को लेकर सबमे उत्साह का संचार हो। इसी उद्देश्य से तहसील प्रशासन ने बीएलओ मुफ्त में मूवी टिकट और लंच पार्टी तक का ऑफर दिया है। कप्तानगंज तहसील प्रशासन का कहना है कि जो बीएलओ पहली, दूसरी और तीसरी बार सर्वाधिक डिजिटाइजेशन करके दिखाएंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और साथ में लंच पार्टी भी मिलेगी। यानी काम भी, पुरस्कार भी और रविवार को घूमने का बहाना भी। मसाला डोसा और मूवी शो भी मिलेगा। तहसील प्रशासन अपने कर्मचारियों को दो तरह की सुविधा देगा। पहला सम्मान पत्र गोरखपुर के गोलघर में सपरिवार लंच और मूवी का टिकट, दूसरा वही सम्मान पत्र, वही लंच और वही टिकट। ये सब तीन अलग-अलग चरणों में मिलेगा।