Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFill out this form and win movie tickets and lunch with your family they received a special offer for Sir
फॉर्म भरो और जीतो मूवी का टिकट, सपरिवार लंच भी; SIR को लेकर इन्हें मिला खास ऑफर

फॉर्म भरो और जीतो मूवी का टिकट, सपरिवार लंच भी; SIR को लेकर इन्हें मिला खास ऑफर

संक्षेप:

ऑफर के मुताबिक जो बीएलओ पहली, दूसरी और तीसरी बार सर्वाधिक डिजिटाइजेशन करके दिखाएंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और साथ में लंच पार्टी भी मिलेगी। यानी काम भी, पुरस्कार भी और रविवार को घूमने का बहाना भी। कप्तानगंज तहसील प्रशासन इस बार वोटर लिस्ट सुधार को सरकारी महोत्सव बनाने की कोशिश में है।

Sat, 22 Nov 2025 01:57 PMAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस समय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से इसे भरवाकर रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। इसी बीच कुशीनगर जिले में कप्तानगंज तहसील प्रशासन ने एसआईआर के काम को रफ्तार देने के लिए एक खास ऑफर दिया है। इसके तहत बीएलओ को प्रोत्साहन के लिए फ्री मूवी टिकट, परिवार के साथ लंच जैसे ऑफर दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कप्तानगंज तहसील प्रशासन इस बार वोटर लिस्ट सुधार को सरकारी महोत्सव बनाने की कोशिश में है। अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर को लेकर सबमे उत्साह का संचार हो। इसी उद्देश्य से तहसील प्रशासन ने बीएलओ मुफ्त में मूवी टिकट और लंच पार्टी तक का ऑफर दिया है। कप्तानगंज तहसील प्रशासन का कहना है कि जो बीएलओ पहली, दूसरी और तीसरी बार सर्वाधिक डिजिटाइजेशन करके दिखाएंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और साथ में लंच पार्टी भी मिलेगी। यानी काम भी, पुरस्कार भी और रविवार को घूमने का बहाना भी। मसाला डोसा और मूवी शो भी मिलेगा। तहसील प्रशासन अपने कर्मचारियों को दो तरह की सुविधा देगा। पहला सम्मान पत्र गोरखपुर के गोलघर में सपरिवार लंच और मूवी का टिकट, दूसरा वही सम्मान पत्र, वही लंच और वही टिकट। ये सब तीन अलग-अलग चरणों में मिलेगा।

कुछ बीएलओ तो अब घर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि भाई साहब आधार कार्ड दे दीजिए, रविवार को बच्चों को मूवी दिखाने का प्लान है। वोटर भी इनाम को लेकर बीएलओ से हंसी-मजाक कर ले रहे हैं। कसया के एक युवक ने तो अपने बीएलओ दोस्त से कहा कि देखो भाई, काम चाहे तुम करो, पर लंच में मुझे भी ले चलना, नहीं तो मैं पहचान पत्र ही नहीं दूंगा। तहसील प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य सिर्फ एक ही है- हर विधानसभा में इस अभियान को मिशन मोड में पूरा करना।

ये भी पढ़ें:UP में फिर गरजा बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा के करीबी का शोरूम; 16 दुकानें जमींदोज
ये भी पढ़ें:यूपी में इन्हें रेड कारपेट वेलकम देगी सरकार, नीति में संशोधन पर भी विचार
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |