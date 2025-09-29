SC/ST में फर्जी रिपोर्ट लिखाना पड़ा भारी, महिला को डेढ़ साल की कैद, राहत राशि वापस लेने का आदेश

Filing a fake SC/ST report proved costly; woman sentenced to one and a half year imprisonment, order to withdraw relie

SC/ST एक्ट के तहत फर्जी रिपोर्ट लिखाना एक महिला को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने महिला को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही महिला को दी गई राहत राशि वापस लेने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल रिपोर्ट दर्ज होने मात्र से किसी को सरकारी राहत न दी जाए।