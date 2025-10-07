प्रयागराज एयरपोर्ट पर एहतियातन उतारा गया लड़ाकू विमान, पांच उड़ानें करनी पड़ीं रद्द

प्रयागराज एयरपोर्ट पर मंगलवार को एहतियातन लड़ाकू विमान उतारा गया। इसके कारण पांच उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। लड़ाकू विमान से मिले संकेत के बाद सिविल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। दिल्ली-मुंबई से यहां आ रहे विमानों को लखनऊ भेजा गया।

भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान को मंगलवार सुबह प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट पर एहतियातन उतरना पड़ा। इसकी वजह से प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्री विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। नई दिल्ली और मुम्बई से प्रयागराज आ रहे यात्री विमान को लखनऊ भेजना पड़ा जबकि प्रयागराज से नई दिल्ली, मुम्बई, भुवनेश्वर और बिलासपुर जाने वाली पांच फ्लाइट रद्द कर दी गई। इससे करीब 400 से अधिक यात्री परेशान हुए। वायुसेना ने इसे एहतियाती लैंडिंग बताया है।

सेना के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह ने बताया कि मंगलवार को नियमित प्रशिक्षण मिशन पर गए लड़ाकू विमान से मिले संकेत (ऑनबोर्ड इंडिकेशन) के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर एहतियातन लैंडिंग की गई। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह संकेत किस तरह का था। उन्होंने बताया कि एयरक्रू और ग्राउंड स्टाफ ने स्थिति को पेशेवर तरीके से संभाला। इस वजह से रनवे ऑपरेशन शाम पांच बजे तक प्रभावित हुआ। एयरक्राफ्ट और वायुसेना के जवान सुरक्षित हैं।

उधर, एहतियाती लैंडिंग से रनवे ब्लॉक हो गया और यात्री विमानों की आवाजाही ठप हो गई। उस वक्त इंडिगो की फ्लाइट नई दिल्ली से प्रयागराज आ रही थी। उसे प्रयागराज पहुंचने से पहले ही लखनऊ एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया। इसी तरह मुम्बई से आने वाली फ्लाइट को भी लखनऊ भेजना पड़ा। प्रयागराज से दिल्ली, मुम्बई, भुवनेश्वर और बिलासपुर को जाने वाली पांच उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें मुम्बई की दो फ्लाइट शामिल थी। इससे पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट से सिर्फ हैदराबाद के विमान की आवाजाही ही हो सकी थी।

एयरपोर्ट निदेशक मुकेश उपाध्याय के अनुसार वायुसेना के विमान की एतहियाती लैंडिंग से रनवे ब्लॉक हो गया। इससे सभी विमान सेवाएं रद्द करनी पड़ीं। यात्रियों की सुविधा के अनुसार उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट भेजा गया। कई ने टिकट कैंसिल कराया तो कुछ ने यात्रा स्थगित कर बुधवार के लिए टिकट कराया है।

एयरपोर्ट की लॉबी सिविल, रन वे वायुसेना के अधीन प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट से यात्री विमान सामान्य तरीके से उड़ान भरते हैं। यात्री विमानों के साथ एयरपोर्ट के रन वे पर सेना के विमान भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था सामान्य एयरपोर्ट से बहुत अलग है। एयरपोर्ट की लॉबी सिविल और इसका रन वे पूरी तरह से वायुसेना के अधीन है। रन वे पर वायुसेना की अनुमति के बगैर एक यात्री विमान उड़ान नहीं भर सकता। एयरपोर्ट पर वायुसेना और यात्री विमान एक ही रन वे से टेक ऑफ और लैंड करते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को वायुसेना के लड़ाकू विमान की एतहियाती लैंडिंग हुई तो यात्री विमान सेवा बंद करनी पड़ी।