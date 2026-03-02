होली पर घर जाने की ऐसी मारामारी; ट्रेनों की टॉयलेट में भरे यात्री, खिड़की से एंट्री, बसें भी फुल

होली पर घर जाने की भीड़ से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मेजर सलमान बस अड्डा पर अफरातफरी रही। ट्रेनें और बसें मिनटों में फुल हुईं। यात्री खिड़कियों व टॉयलेट तक में सफर को मजबूर दिखे, आरपीएफ को दखल देना पड़ा।

होली पर घर जाने की ललक का नजारा कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर दोपहर 12 बजे के बाद देर रात तक दिखा। यहीं, हाल झकरकटी स्थित मेजर सलमान बस अड्डे पर भी दोपहर बाद भीड़ पहुंची। इस वजह से लखनऊ, बांदा, महोबा रूट की बसें दस-दस मिनट में फुल होकर गईं। सेंट्रल स्टेशन पर आने और जाने वाली ट्रेनों में भीड़ दिखी। दोपहर लगभग 1:30 बजे 12506 कामाख्या-आनंदविहार जैसे ही रुकी तो भीड़ जनरल से स्लीपर कोचों में चढ़ने को दौड़ी। जनरल कोच के यात्रियों ने अंदर से दरवाजे बंद कर दिया। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने यात्रियों से दरवाजा खुलाया। भीड़ जब दरवाजे से अंदर जा घुस सकी तो खिड़कियों से कुछ युवक अंदर गए। कुछ टॉयलेट कूपे में बैठ सफर करने को मजबूर दिखे।

कोचों में कैदखाना सा नजारा एनई हो या फिर कालका मेल। जोगबनी हो या फिर अजमेर सियालदह एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के कूपों के भीतर का नजारा कैदखाना से कम न था। स्लीपर और जनरल की ऊपर वाली सीटों पर कुछ यात्री लटके हुए सांस लेते दिखे। कुछ यात्रियों ने बच्चों को चादर बांध लिटा रखा था। एक बार अंदर घुस चुका यात्री बाहर आने का साहस तक नहीं जुटा पाता था। टॉयलेट जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था क्योंकि कामाख्या आनंदविहार के जनरल कूपों में यात्री घुसकर बैठे थे।

खजुराहो, महोबा की बसें पांच मिनट में फुल रविवार को दोपहर बाद बढ़ी भीड़ की वजह से झकरकटी में खड़ी बसें भी पांच से दस मिनट में फुल हुई। शाम चार बजे महोबा जाने वाली महोबा, बांदा और हमीरपुर की बसें पांच-पांच मिनट में फुल हुई। दरवाजों से जगह न मिल पाने से कुछ युवक खिड़की से पहले अंदर पहुंच गए।

9 मार्च तक 350 बसों का अतिरिक्त संचालन रोडवेज के झकरकटी बस अड्डा के एआरएम पंकज तिवारी ने बताया कि 9 मार्च तक 350 बसों का अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। हर रूट के लिए बस चलाई जा रही है। इसके बावजूद किसी रूट पर यात्री लोड 30 से अधिक आता है तो तत्काल उस रूट पर बस को रवाना किया जाएगा।

दो दिन फ्लाइट किराया कम सोमवार को बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई से आने वाली फ्लाइटों का किराया तो अधिक है पर 3 और 4 मार्च को इन शहरों का किराया सामान्य से 800 से 1200 रुपये ही अधिक है। 4 को कानपुर से दिल्ली जानेआने वाली स्वर्ण शताब्दी में कंफर्म सीट मिल रही है।

आजमगढ़-बांद्रा को एक और स्पेशल ट्रेन वाया गोविंदपुरी वहीं त्योहार पर यात्री लोड कम करने के लिए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन आजमगढ़-बांद्रा टर्मिनल के बीच चलेगी जो गोविंदपुरी से होकर जाएगी। इसमें एसएलआर का एक, इकोनॉमी के आठ, स्लीपर के आठ, सामान्य चेयरकार के दो, एसएलआरडी के एक सहित कुल 20 कोच होंगे।