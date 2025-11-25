Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFight over Jaimala dance, 6 injured including the Dulha and the Dulhan brother
जयमाल में डांस को लेकर चले लात-घूंसे और डंडे, दूल्हा और दुल्हन के भाई समेत 6 घायल

जयमाल में डांस को लेकर चले लात-घूंसे और डंडे, दूल्हा और दुल्हन के भाई समेत 6 घायल

संक्षेप:

यूपी के उन्नाव में जयमाल में डांस को लेकर लात-घूंसे और डंडे चल गए। दूल्हा और दुल्हन के भाई समेत 6 घायल हो गए। दूल्हे समेत तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

Tue, 25 Nov 2025 10:45 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के चकपीर नगर गांव में सोमवार रात जयमाल कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस को लेकर वर और वधू पक्ष के बीच जमकर लात-घूंसे चले। इस मारपीट में दूल्हा और दुल्हन के भाई समेत करीब छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने दो बारातियों को हिरासत में लिया है। दूल्हे समेत तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट के बाद बारात दुल्हन को विदा कराए बिना ही लौट गई।

चकपीर नगर निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा की बेटी शीलू की शादी सीतापुर में नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के गयावर गांव निवासी कैलाश के बेटे सुमित से तय हुई थी। सोमवार रात बैंड-बाजे के साथ बारात वधू के दरवाजे पहुंची। वधू पक्ष के अजय ने बताया कि भोजन के बाद जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान नशे में धुत कुछ बाराती डीजे पर डांस करते हुए वधू पक्ष के लोगों से अभद्रता और गाली-गलौज करने लगे। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ी और दोनों पक्षों में लात-घूंसे व डंडे चलने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह झगड़ा शांत कराया और वर पक्ष के दो लोगों को कोतवाली ले आई। साथ ही पुलिस ने झगड़े में घायल दूल्हा सुमित, दुल्हन के भाई अजय तथा वधू पक्ष के रमन, सचिन, उमेश व अंकित को सीएचसी पर भर्ती कराया।

डॉक्टरों ने दूल्हे सुमित और दुल्हन के भाई अजय सहित तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। झगड़े में दूल्हे के घायल हो जाने से शादी नहीं हो सकी और बारातियों को दुल्हन के बगैर ही लौटना पड़ा। इंस्पेक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। दो बारातियों को हिरासत में लिया है। अभी तक किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
