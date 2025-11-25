जयमाल में डांस को लेकर चले लात-घूंसे और डंडे, दूल्हा और दुल्हन के भाई समेत 6 घायल

संक्षेप: यूपी के उन्नाव में जयमाल में डांस को लेकर लात-घूंसे और डंडे चल गए। दूल्हा और दुल्हन के भाई समेत 6 घायल हो गए। दूल्हे समेत तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

यूपी के उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के चकपीर नगर गांव में सोमवार रात जयमाल कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस को लेकर वर और वधू पक्ष के बीच जमकर लात-घूंसे चले। इस मारपीट में दूल्हा और दुल्हन के भाई समेत करीब छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने दो बारातियों को हिरासत में लिया है। दूल्हे समेत तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट के बाद बारात दुल्हन को विदा कराए बिना ही लौट गई।

चकपीर नगर निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा की बेटी शीलू की शादी सीतापुर में नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के गयावर गांव निवासी कैलाश के बेटे सुमित से तय हुई थी। सोमवार रात बैंड-बाजे के साथ बारात वधू के दरवाजे पहुंची। वधू पक्ष के अजय ने बताया कि भोजन के बाद जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान नशे में धुत कुछ बाराती डीजे पर डांस करते हुए वधू पक्ष के लोगों से अभद्रता और गाली-गलौज करने लगे। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ी और दोनों पक्षों में लात-घूंसे व डंडे चलने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह झगड़ा शांत कराया और वर पक्ष के दो लोगों को कोतवाली ले आई। साथ ही पुलिस ने झगड़े में घायल दूल्हा सुमित, दुल्हन के भाई अजय तथा वधू पक्ष के रमन, सचिन, उमेश व अंकित को सीएचसी पर भर्ती कराया।