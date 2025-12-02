साड़ी की क्वालिटी पर बारातियों-घरातियों में घमासान, जमकर चले लात घूंसे; आधा दर्जन हिरासत में

संक्षेप: देवरिया के गौरा के रहने वाले एक युवक की बारात रुद्रपुर के इमामबाड़ा चौराहा स्थित एक मैरेज हाल पर सोमवार की रात पहुंची। बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। जयमाल हुआ और फिर शादी की सारी रस्म भी पूरी कर ली गईं। मंगलवार होने के चलते आधी रात के बाद ही बारात को विदा करने की तैयारी चलने लगी।

यूपी के देवरिया में साड़ी की क्वालिटी को लेकर बारातियों-घरातियों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से एक-दूसरे पर खूब लात-घूंसे चले। शादी का जश्न भूल लोग इधर-उधर भागने में जुट गए। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने आधा दर्जन बारातियों को हिरासत में ले लिया। इसके दोनों पक्षों में पुलिस ने समझौता कराने का प्रयास किया। सीओ की मौजूदगी में घंटों पंचायत चली। अंत में समझौता हो गया और दोनों पक्ष दुल्हन की विदाई पर राजी हो गए।

घटना देवरिया के रुद्रपुर उपनगर की है। देवरिया के ही बरहज नगर के गौरा के रहने वाले एक युवक की बारात रुद्रपुर उपनगर के इमामबाड़ा चौराहा स्थित एक मैरेज हाल पर सोमवार की रात पहुंची। बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। जयमाल हुआ और फिर शादी की सारी रस्म भी पूरी कर ली गईं। बताया जा रहा है कि मंगलवार होने के चलते आधी रात के बाद ही बारात को विदा करने की तैयारी चलने लगी। इस बीच लड़के पक्ष की तरफ से लाई गई साड़ी की क्वालिटी को लेकर किसी ने कमेंट किया। देखते ही देखते विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की लेकिन दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़ गया। इसी दौरान उनके बीच मारपीट शुरू हो गई।