भाजपा नेता की पत्नी और किटी पार्टी में हो गया झगड़ा, होटल में चले लात-घूंसे; अफरातफरी

यूपी के मथुरा में कोतवाली क्षेत्र के डैम्पियर नगर स्थित एक होटल में एक भाजपा नेता की पत्नी का किटी की सदस्य दूसरी महिला से हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दोनों में जमकर मारपीट हुई। इसके चलते महिलाओं ने एक-दूसरे पर चेन तोड़ लेने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले को शांत कराया।

देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि दोनों में जमकर लात-घूंसे चलने लगे। इससे पार्टी में अफरा-तफरी मच गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। महिलाएं दोनों को समझाने लगीं। सूचना पर दोनों के परिजन भी आ गये। बताते हैं उनमें भी मारपीट हो गयी। मारपीट में भाजपा नेता की पत्नी का मंगल-सूत्र और चेन गायब हो गयी। उन्होंने महिला पर चोरी का आरोप लगा दिया। होटल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी।