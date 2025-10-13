Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfight broke out between the wife of a bjp leader and a kitty party attendee leading to a scuffle at the hotel chaos en

भाजपा नेता की पत्नी और किटी पार्टी में हो गया झगड़ा, होटल में चले लात-घूंसे; अफरातफरी

एक भाजपा नेता की पत्नी 15 महिलाओं को साथ लेकर एक समूह की 75 हजार रुपये की किटी चलाती हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य की ओर से 5 हजार रुपये की राशि जमा की जाती है। हर बार किसी एक सदस्य को पूरी राशि मिलती है। इसी को लेकर रविवार शाम कोतवाली क्षेत्र के डैंपियर नगर स्थित एक होटल में किटी पार्टी चल रही थी।

Ajay Singh संवाददाता, मथुराMon, 13 Oct 2025 01:29 PM
share Share
Follow Us on
भाजपा नेता की पत्नी और किटी पार्टी में हो गया झगड़ा, होटल में चले लात-घूंसे; अफरातफरी

यूपी के मथुरा में कोतवाली क्षेत्र के डैम्पियर नगर स्थित एक होटल में एक भाजपा नेता की पत्नी का किटी की सदस्य दूसरी महिला से हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दोनों में जमकर मारपीट हुई। इसके चलते महिलाओं ने एक-दूसरे पर चेन तोड़ लेने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले को शांत कराया।

एक भाजपा नेता की पत्नी 15 महिलाओं को साथ लेकर एक समूह की 75 हजार रुपये की किटी चलाती हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य की ओर से पांच हजार रुपये की राशि जमा की जाती है। इसमें से हर बार किसी एक सदस्य को पूरी राशि मिलती है। इस दौरान एक पार्टी आयोजित की जाती है। इसी को लेकर रविवार शाम कोतवाली क्षेत्र के डैंपियर नगर स्थित एक होटल में किटी पार्टी चल रही थी। इसमें किटी उठाने को लेकर भाजपा नेता की पत्नी का एक सदस्य के साथ पूर्व से विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर पार्टी में कहा-सुनी हो गई।

ये भी पढ़ें:किसान नेता ने कर ली दूसरी शादी, करवा चौथ पर पति के घर पहुंच गई बीवी, फिर…

देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि दोनों में जमकर लात-घूंसे चलने लगे। इससे पार्टी में अफरा-तफरी मच गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। महिलाएं दोनों को समझाने लगीं। सूचना पर दोनों के परिजन भी आ गये। बताते हैं उनमें भी मारपीट हो गयी। मारपीट में भाजपा नेता की पत्नी का मंगल-सूत्र और चेन गायब हो गयी। उन्होंने महिला पर चोरी का आरोप लगा दिया। होटल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:करवाचौथ पर पत्नी से झगड़ा, रेल पटरियों पर लेट गया पति; दौड़े-दौड़े पहुंची पुलिस

कोतवाल विनोद बाबू मिश्र महिला पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे गये। महिला पुलिस कर्मियों ने पार्टी में मंगल-सूत्र और चेन को ढूंढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर में पर्स के पास ही मंगल-सूत्र और चेन रखे मिल गए। पुलिस तक मामला पहुंचने पर दोनों महिलाओं ने आपस में राजीनामा कर लिया। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि महिलाओं का आपस में राजीनामा होने के चलते किसी ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। मारपीट और हंगामे के बाद सभी महिलाएं बिना पार्टी किये चली गयीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |