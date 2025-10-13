भाजपा नेता की पत्नी और किटी पार्टी में हो गया झगड़ा, होटल में चले लात-घूंसे; अफरातफरी
यूपी के मथुरा में कोतवाली क्षेत्र के डैम्पियर नगर स्थित एक होटल में एक भाजपा नेता की पत्नी का किटी की सदस्य दूसरी महिला से हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दोनों में जमकर मारपीट हुई। इसके चलते महिलाओं ने एक-दूसरे पर चेन तोड़ लेने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले को शांत कराया।
एक भाजपा नेता की पत्नी 15 महिलाओं को साथ लेकर एक समूह की 75 हजार रुपये की किटी चलाती हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य की ओर से पांच हजार रुपये की राशि जमा की जाती है। इसमें से हर बार किसी एक सदस्य को पूरी राशि मिलती है। इस दौरान एक पार्टी आयोजित की जाती है। इसी को लेकर रविवार शाम कोतवाली क्षेत्र के डैंपियर नगर स्थित एक होटल में किटी पार्टी चल रही थी। इसमें किटी उठाने को लेकर भाजपा नेता की पत्नी का एक सदस्य के साथ पूर्व से विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर पार्टी में कहा-सुनी हो गई।
देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि दोनों में जमकर लात-घूंसे चलने लगे। इससे पार्टी में अफरा-तफरी मच गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। महिलाएं दोनों को समझाने लगीं। सूचना पर दोनों के परिजन भी आ गये। बताते हैं उनमें भी मारपीट हो गयी। मारपीट में भाजपा नेता की पत्नी का मंगल-सूत्र और चेन गायब हो गयी। उन्होंने महिला पर चोरी का आरोप लगा दिया। होटल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी।
कोतवाल विनोद बाबू मिश्र महिला पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे गये। महिला पुलिस कर्मियों ने पार्टी में मंगल-सूत्र और चेन को ढूंढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर में पर्स के पास ही मंगल-सूत्र और चेन रखे मिल गए। पुलिस तक मामला पहुंचने पर दोनों महिलाओं ने आपस में राजीनामा कर लिया। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि महिलाओं का आपस में राजीनामा होने के चलते किसी ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। मारपीट और हंगामे के बाद सभी महिलाएं बिना पार्टी किये चली गयीं।