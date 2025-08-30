फौजी भाइयों और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट, पहले चौकी में चले लात-घूंसे, फिर सब्जी मंडी में भिड़े

अलीगढ़ दो फौजियों व दारोगाओं के बीच जमकर तकरार हो गई। बात इतनी बढ़ी कि फौजी भाइयों ने दो दरोगाओं व एक सिपाही को पहले चौकी के अंदर पीटा, फिर सब्जी मंडी में आकर भिड़ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होर हा है।

यूपी के अलीगढ़ में पुलिस चौकी में एक मारपीट के मामले में जानकारी करने पहुंचे दो फौजियों व दारोगाओं के बीच जमकर तकरार हो गई। बात इतनी बढ़ी कि फौजी भाइयों ने दो दरोगाओं व एक सिपाही को पहले चौकी के अंदर पीटा, फिर सब्जी मंडी में आकर लोगों के सामने मारपीट की। थाने से आए पुलिस बल ने लाठियां फटकारी, जिसके बाद फौजियों को काबू में किया गया। बाजार में सरेराह हुए बवाल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उधर, पुलिस ने दोनों फौजी भाइयों को हिरासत में ले लिया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

नगर के मोहल्ला नगाइचपाड़ा के रहने वाले अनिल सिंह व उनके भाई अजीत सिंह जम्मू में फौज में तैनात हैं। शनिवार दोपहर को दोनों अपनी पत्नियों सोनी व सपना के साथ घरेलू सामान खरीदने के लिए निकले थे। इसी बीच दो महीने पहले हुए एक झगड़े में परिवार के युवक के बारे में जानकारी करने के लिए कस्बा पुलिस चौकी में पहुंच गए। मामले की जांच चौकी प्रभारी संदीप सिंह कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने चौकी प्रभारी संदीप सिंह से मारपीट के मामले में जानकारी करनी चाही। संदीप ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह कोतवाली चले जाए। इसे लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। इसी बीच फौजियों की पत्नी मोबाइलों से वीडियो बनाने लगी तो पुलिसकर्मियों ने मोबाइल छीन लिए। इस पर मामला और भड़क गया। दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। करीब आधा घंटे से अधिक समय तक गुत्थमगुत्था हुई। संदीप के साथ एक दरोगा व सिपाही भी थे।

युद्ध का मैदान बना सब्जी मंडी मारपीट करते हुए पुलिसकर्मी और फौजी सब्जी मंडी में आ गए। यहां लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने फोन में वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो वायरल हो रहे हैं। बाद में इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और फौजियों पर लाठियां भांजी। मारपीट में चौकी प्रभारी संदीप के अलावा दरोगा सत्यप्रकाश के अलावा सिपाही सुचेंद्र सिंह घायल हो गए, जिन्हें अतरौली सीएचसी भेजा गया। वहां चिकित्सक रंजीत कुमार ने उनका उपचार किया। उन्होंने बताया कि संदीप सिंह की नाक और हाथ में चोट आई है। दरोगा सत्यप्रकाश के सिर में चोटें हैं। सुचेन्द्र को भी चोट आई है। चोट की गंभीरता एक्सरे होने के बाद भी स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है।