अयोध्या हनुमानगढ़ी परिसर में मारपीट और फायरिंग, 5 संतों के खिलाफ FIR दर्ज

संक्षेप: यूपी में अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में मारपीट और फायरिंग की खबर आई। महंत हेमंत दास ने आरोप लगाते हुए मामा दास समेत पांच संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस छानबीन कर रही है।

Thu, 16 Oct 2025 12:40 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अयोध्या में हनुमानगढ़ी परिसर में मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। महंत हेमंत दास ने मामा दास समेत पांच संत पर केस दर्ज काराया है। मामला 13 अक्टूबर की रात का है। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में सड़क से वाहन हटाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद मारपीट हुई। प्रकरण में मारपीट,बलवा और जानलेवा हमले की धारा में रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है।

बताया गया कि अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञान दास के शिष्य और श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थित राम जानकी मंदिर के महंत हेमंत दास की गाड़ी हनुमानगढ़ी के पास इमली बाग क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी थी। उसी दौरान हनुमानगढ़ी के ही संत मामा दास अपनी फॉर्च्यूनर कार लेकर गुजर रहे थे। मामा दास ने स्कॉर्पियो के चालक राजू यादव को अपनी गाड़ी हटाने के लिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और फिर मामा दास तथा उनके शिष्यों ने हेमंत दास के स्कॉर्पियो के चालक राजू यादव की पिटाई कर दी।

पुलिस को दी गई शिकायत में स्कॉर्पियो के चालक राजू यादव का आरोप है कि मामा दास और उनके चार-पांच शिष्यों ने उस पर हमला बोल दिया। मारा पीटा और गाली गलौज की तथा मामा दास ने अपनी पिस्तौल से जानलेवा हमला किया। गनीमत रही कि उसको गोली नहीं लगी और जान बच गई।

राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु शुक्ला ने बताया कि रास्ते में खड़े वाहन को हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना कराई जा रही है ।पीड़ित का मेडिकल परीक्षा कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययनकियाजारहाहै