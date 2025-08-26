fifth grade student s anger got out of control he banged the head of the girl studying with him on the wall death पांचवी के छात्र का गुस्सा हुआ बेकाबू, साथ पढ़ने वाली लड़की का सिर दीवार पर पटका:मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कक्षा में बैठने के दौरान छात्रा के भाई के हाथ पर कक्षा पांच के छात्र का पैर पड़ गया। इससे छात्रा का भाई चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर बहन गोमती सहपाठी छात्र से उलझ गई। उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। छात्र ने गोमती का गला दबाते हुए उसका सिर दीवार से भिड़ा दिया।

Ajay Singh संवाददाता, बांदाTue, 26 Aug 2025 11:41 PM
पांचवी के छात्र का गुस्सा हुआ बेकाबू, साथ पढ़ने वाली लड़की का सिर दीवार पर पटका:मौत

यूपी के बांदा जिले में पांचवीं कक्षा के बच्चे के गुस्से ने अनर्थ कर डाला। भाई का हाथ कुचलने का विरोध कर रही छात्रा का सिर उसने दीवार से भिड़ा दिया। छात्रा अचेत होकर गिर पड़ी। शोर मचा तो शिक्षक पहुंचे। बेहोश छात्रा के कान से खून बह रहा था। शिक्षक उसे फौरन अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा के घरवालों की तहरीर पर पुलिस ने नाबालिग छात्र पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।

कुम्हेड़ासानी गांव निवासी 10 वर्षीय गोमती पुत्री देवीचरण वर्मा दिनेश का पुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच की छात्रा थी। उसका आठ वर्षीय भाई भी इसी विद्यालय में कक्षा तीन में पढ़ता है। मंगलवार से तिमाही परीक्षाएं शुरू हुईं हैं। भाई-बहन परीक्षा के लिए स्कूल पहुंचे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कक्षा में बैठने के दौरान छात्रा के भाई के हाथ पर कक्षा पांच के छात्र का पैर पड़ गया। इससे छात्रा का भाई चीख पड़ा।

भाई की चीख सुनकर बहन गोमती सहपाठी छात्र से उलझ गई। दोनों में झगड़ा होने लगा। छात्र ने गोमती का गला दबाते हुए उसका सिर दीवार से भिड़ा दिया। शोर सुनकर दूसरी कक्षाओं में मौजूद प्रधानाध्यापक महेश कुमार, सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार तथा शिक्षामित्र राज नारायण दौड़े।

छात्रा के कान से निकलने लगा खून

जमीन पर पड़ी छात्रा के कान से खून निकलता देख उसे सीएचसी ले गए। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसपी पलाश बंसल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। कमासिन थानाध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने बताया कि छात्रा के शव को पीएम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि परिवार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की गई है। डीएम जे. रीभा ने बताया कि घटना की मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी। बीएसए अव्यक्त राम तिवारी ने मामले की जांच कमासिन के बीईओ को सौंपी है।

