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मंगेतर ने फोन पर कर दिया ऐसा मजाक कि दूल्हे ने खा लिया जहर, शादी से आठ दिन पहले पसरा मातम

Apr 24, 2026 10:43 pm ISTDinesh Rathour संभल
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संभल में शादी की तैयारियों के बीच खुशियों भरे एक परिवार में गुरुवार को अचानक मातम पसर गया। दुल्हन ने मजाक में अपने होने वाले पति से कहा कि दहेज में बोलेरो नहीं मिलेगी।

मंगेतर ने फोन पर कर दिया ऐसा मजाक कि दूल्हे ने खा लिया जहर, शादी से आठ दिन पहले पसरा मातम

Sambhal News: यूपी के संभल में शादी की तैयारियों के बीच खुशियों भरे एक परिवार में गुरुवार को अचानक मातम पसर गया। दुल्हन ने मजाक में अपने होने वाले पति से कहा कि दहेज में बोलेरो नहीं मिलेगी, इससे आहत होकर शादी से महज आठ दिन पहले युवक ने जहर खाकर जान दे दी। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है।

करीब 20 वर्षीय युवक मूल रूप से जुनावई क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था। वह इन दिनों बहजोई के गांव इसमपुर में अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था। जहां वह एक क्लीनिक भी चला रहा था। घर में उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और परिवार में उत्साह का माहौल था। शादी के कार्ड भी बंट चुके थे। अन्य खरीदारी भी चल रही थी।बताया जाता है कि घटना से पहले युवक की होने वाली दुल्हन से फोन पर बातचीत हुई थी। इसी दौरान बोलेरो गाड़ी को लेकर बात छिड़ी।

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बोलेरो नहीं तो खाया जहर

युवती ने मजाक में कहा कि बोलेरो गाड़ी नहीं मिलेगी। युवक ने गाड़ी न मिलने पर नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया था कि यदि बोलेरो नहीं मिली तो वह जहर खाकर जान दे देगा। इसी मानसिक तनाव के बीच युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया।हालत बिगड़ने पर परिजन उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। घटना के बाद परिजन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के शव को लेकर अपने गांव जुनावई लौट गए और अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में अनभिज्ञता जताई जा रही है। वहीं, क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है कि एक मामूली मजाक से हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया।

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शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन को प्रेमी ने कार से उतारा

वहीं दूसरी ओर अंबेडकरनगर में शादी की रश्म पूरी करने के बाद विदाई कराकर ले जाते समय अचानक पहुंचे प्रेमी ने कार से दुल्हन को उतार लिया। सनसनीखेज वारदात के बाद दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया। गुरुवार को दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई गई और दूल्हे को बैरंग वापस अपने गांव लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रेमी युवक का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया है। बताया जाता है कि अलीगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर रज्जीपुर में बुधवार को अयोध्या जनपद के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के नैपुरा (महबूबगंज) से बारात आई थी। रात्रि में सकुशल विवाह संपन्न हुआ। गुरुवार सुबह हंसी खुशी दुल्हन की विदाई कराकर दूल्हा अपने गांव वापस जा रहा था कि गांव के बाहर नहर के पास दुल्हन का प्रेमी रण विजय पुत्र राम चरन निवासी गोविंदपुर थाना अलीगंज ने अपने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ चार पहिया वाहन को रोक लिया और दुल्हन को गाड़ी से जबरिया यह कहते हुए उतार लिया कि दुल्हन उसकी प्रेमिका है और साक्ष्य के रूप में उसने अपने मोबाइल में सैकड़ो फोटो अपने और दुल्हन के दिखाए।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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