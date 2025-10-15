Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfiancee eloped with her lover before marriage husband committed suicide by consuming poison

शादी से पहले प्रेमी के साथ भाग गई मंगेतर, होने वाले पति ने जहर खाकर दे दी जान

संक्षेप: 12 अक्तूबर को अनिकेत ने जहर खाकर जान दे दी। उस समय पुलिस को सूचना दिए बिना परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अब अनिकेत का 18 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मंगेतर को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है।

Wed, 15 Oct 2025 06:42 AMAjay Singh संवाददाता, मुरादाबाद
शादी से पहले प्रेमी के साथ भाग गई मंगेतर, होने वाले पति ने जहर खाकर दे दी जान

यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी निवासी युवक ने 12 अक्तूबर को जहर खाकर जान दे दी। परिवार वालों ने बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब युवक का 18 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए मंगेतर को जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा था कि जिस लड़की के साथ युवक की शादी तय हुई थी उसने पहले ही एक युवक के साथ कोर्ट मैरिज कर रखी थी। शादी तय होने पर वह उसी युवक के साथ भाग गई। वीडियो सामने आने के बाद युवक की मां ने सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कालोनी फकीरपुरा निवासी पुष्पा देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपने बेटे अनिकेत (उम्र 23 वर्ष) का रिश्ता कालोनी में ही रहने वाली युवती से तय किया था। 22 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी। पुष्पा के अनुसार 12 अक्तूबर को उनके बेटे अनिकेत ने जहर खाकर जान दे दी। उस समय पुलिस को सूचना दिए बिना परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अब अनिकेत का 18 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मंगेतर को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। मां पुष्पा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जिस युवती से बेटे का रिश्ता किया था उसने पहले ही एक युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी।

शादी से कुछ दिन पहले ही वह युवती उसी युवक के साथ भाग गई। इसे अनिकेत सहन नहीं कर पाया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुष्पा ने यह भी बताया कि लड़की के परिवार वालों को उसके कोर्ट मैरिज के बारे में पता था लेकिन उन्होंने भी उसके भागने की जानकारी नहीं दी।

क्या बोली पुलिस

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवक की दो दिन पहले जहर से मौत हुई थी, लेकिन परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया था। अब युवक की मां ने तहरीर दी है। तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
