मंगेतर ने जयपुर में लगाई फांसी, खबर मिलते ही चित्रकूट में युवती ने भी दी जान

यूपी के चित्रकूट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शादी से पहले खुशहाल भविष्य के सपने देख रहे एक मंगेतर जोड़े की कहानी अचानक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। फोन पर आखिरी बातचीत के कुछ ही देर बाद पहले युवक ने जयपुर में फांसी लगाकर जान दे दी। दूसरी ओरउसकी सूचना मिलते ही युवती ने भी अपने घर में आत्महत्या कर ली। इस दोहरी खुदकुशी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

शादी तय थी और दोनों फोन पर बात भी करते थे। अचानक न जाने क्या हुआ कि जयपुर में रहने वाले मंगेतर ने वहीं फांसी लगा कर जान दे दी। इधर युवती ने भी घर में फांसी लगा ली। परिजनों को खुदकुशी की वजह नहीं पता है। मंगेतर का शव जयपुर से लाया जा रहा है। जबकि युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इलाके में घटना की चर्चा जरूर है।