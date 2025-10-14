शादी से पहले मंगेतर ने गजब कर डाला, युवक को पता चली सच्चाई तो खत्म कर ली जिंदगी

संक्षेप: मुरादाबाद में एक लड़की ने गजब कर दिया। युवती की जिस लड़के से शादी हुई थी, उसे ही धोखा दे दिया। युवती के बारे में जब उसके मंगेतर को सच्चाई पता चली तो उसने अपनी जीवनलीला समाप्त करने की ठान ली।

यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की ने गजब कर दिया। युवती की जिस लड़के से शादी हुई थी, उसे ही धोखा दे दिया। युवती के बारे में जब उसके मंगेतर को सच्चाई पता चली तो उसने अपनी जीवनलीला समाप्त करने की ठान ली। युवक ने दो दिन पहले जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब युवक का 18 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए मंगेतर को जिम्मेदार ठहराया है। अब वीडियो सामने आने के बाद युवक की मां ने सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कालोनी फकीरपुरा निवासी पुष्पा देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपने बेटे अनिकेत (23) का रिश्ता कालोनी में ही रहने वाली युवती से तय किया था। 22 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी। पुष्पा के अनुसार 12 अक्तूबर को उनके बेटे अनिकेत ने जहर खाकर जान दे दी। उस समय पुलिस को सूचना दिए बिना परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अब अनिकेत का 18 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मंगेतर को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है।

मां पुष्पा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जिस युवती से बेटे का रिश्ता किया था उसने पहले ही एक युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी से कुछ दिन पहले ही वह युवती उसी युवक के साथ भाग गई। इसे अनिकेत सहन नहीं कर पाया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुष्पा ने यह भी बताया कि लड़की के परिवार वालों को उसके कोर्ट मैरिज के बारे में पता था लेकिन उन्होंने भी उसके भागने की जानकारी नहीं दी। पीड़िता के अनुसार उसने सगाई में काफी गहने और अन्य सामान युवती को दिया था वह सब लेकर वह भागी है। महिला ने वह वीडियो भी पुलिस को दिया, जिसे अनिकेत ने मरने से पहले बनाया था।