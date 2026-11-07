बिजली चोरी पकड़ने पहुंची टीम का अनोखा 'स्वागत', गाड़ियों में डाला फेविक्विक और बालू

लखनऊ में बिजली चोरी की जांच करने पहुंची टीम के साथ किसी ने खेला कर दिया। दरअसल, टीम जब चेकिंग कर रही थी, तभी किसी ने बाहर खड़ी कर्मचारियों की बाइकों के लॉक में बालू और फेवीक्विक डाल दिया। इससे सभी बाइकों के लॉक जाम हो गए।

यूपी के लखनऊ के सआदतगंज में बिजली चोरी की जांच करने पहुंची लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। टीम जब चेकिंग कर रही थी, तभी किसी ने बाहर खड़ी कर्मचारियों की बाइकों के लॉक में बालू और फेवीक्विक डाल दिया। इससे सभी बाइकों के लॉक जाम हो गए। हालात ऐसे बने कि कर्मचारियों को अपनी बाइकें ई-रिक्शा पर लादकर ले जानी पड़ीं। घटना के बाद बिजली विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

लखनऊ के सआदतगंज इलाके में बिजली चोरी पकड़ने पहुंची लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम के साथ खेला हो गया। दरअसल, शुक्रवार को चावल वाली गली में चेकिंग अभियान के दौरान अज्ञात लोगों ने कर्मचारियों की बाइकों के लॉक में बालू और फेवीक्विक डाल दी। इससे सभी बाइकों के लॉक जाम हो गए। जांच पूरी कर जब कर्मचारी वापस लौटे तो काफी कोशिश के बाद भी बाइक के लॉक नहीं खुले। आखिरकार कर्मचारियों को अपनी बाइकें ई-रिक्शा पर लादकर वहां से ले जानी पड़ीं। बिजली विभाग ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

बिजली विभाग की टीम ने शहर के दूसरे इलाकों में भी चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान आलमबाग में 51 कनेक्शन जांचे गए, जिनमें 10 मामलों में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी किए जाने का मामला सामने आया। गोमतीनगर में 10 कनेक्शनों की जांच के दौरान एक जगह बिजली का अनधिकृत इस्तेमाल पकड़ा गया। वहीं, लखनऊ मध्य क्षेत्र में बिजली चोरी के चार मामलों में मुकदमे दर्ज कराए गए।

त्योहारों पर नहीं कटेगी लाइट उधर, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, दूर्वा गणपति व्रत और 15 नवंबर को छठ पूजा तक शहरी-ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति मिलेगी। इसके लिए बिजली विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के सभी जिलों पर संबंधित जेई के अधीन बिजली टीमें आपूर्ति की कमान संभालेंगी।