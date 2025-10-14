इन जिलों में बुखार का कहर, भाई बहन समेत चार लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

शाहजहांपुर और अमरोहा में इन दिनों बुखार का प्रकोप चल रहा है, इसकी चपेट में आने से कइयों की जान भी जान रही है। इस बुखार से ज्यादातर बच्चे प्रभावित होकर दम तोड़ रहे हैं।

यूपी के शाहजहांपुर और अमरोहा में इन दिनों बुखार का प्रकोप चल रहा है, इसकी चपेट में आने से कइयों की जान भी जान रही है। इस बुखार से ज्यादातर बच्चे प्रभावित होकर दम तोड़ रहे हैं। अभी हाल में चार लोगों की बुखार से मौत हो गई। शाहजहांपुर में भाई-बहन ने दम तोड़ दिया जबकि अमरोहा में भी दो लोगों की बुखार से मौत हो गई।

शाहजहांपुर जिले के सेहरामऊ क्षेत्र के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब बुखार से उनके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। परिवार मां जालिपा देवी मंदिर के सामने छोटी दुकान लगाकर गुजर-बसर करता है। मरने वाले बच्चों में बबली और रामू का आठ वर्षीय अजय और छह वर्षीय किरण शामिल हैं। दोनों को तेज बुखार हुआ था, इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं। मरने वाले दोनों बच्चों के अलावा आठ माह का कृष्णा बीमार है, जबकि तीन साल की मौना को भी सर्दी-जुकाम की शिकायत है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव मिश्रा के अनुसार, टीकाकरण न होने से संक्रमण का खतरा अधिक रहता है और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है।

परिवार ने बताया कि दो दिन पहले 12 अक्टूबर को दोनों बच्चों को बुखार हुआ था। 13 अक्टूबर की दोपहर करीब तीन बजे किरण की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अगले दिन 14 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे अजय ने भी दम तोड़ दिया। बेटे को पहले शाहजहांपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बरेली रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर बरेली पहुंचे, लेकिन बचाया नहीं जा सका।