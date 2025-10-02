Fever wreaks havoc Pilibhit four people including newborn die health department team rushes to spot यूपी के इस जिले में बुखार का कहर, नवजात समेत चार लोगों की मौत, मौके पर दौड़ी स्वास्थ्य विभाग की टीम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के इस जिले में बुखार का कहर, नवजात समेत चार लोगों की मौत, मौके पर दौड़ी स्वास्थ्य विभाग की टीम

पीलीभीत में इन दिनों बुखार का कहर जारी है। बुखार के चलते बीसलपुर के रसयाखानपुर गांव में मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई। अलग अलग दिनों में हुई मौतों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिलने के बाद टीम गांव पहुंची।

Dinesh Rathour पीलीभीतThu, 2 Oct 2025 03:02 PM
यूपी के पीलीभीत में इन दिनों बुखार का कहर जारी है। बुखार के चलते बीसलपुर के रसयाखानपुर गांव में मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई। अलग अलग दिनों में हुई मौतों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिलने के बाद टीम गांव पहुंची। गांव में गंदगी और नालियों का पानी सड़क पर आने की स्थितियों को देखा गया। टीम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं भी दीं। सीएमओ डा.आलोक कुमार ने बताया कि डेथ ऑडिट कर बिंदुवार जानकारियों व रिपोर्ट मांगी है।

बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव रसयाखानपुर में सुनीता (42) पत्नी राम आसरे को दस दिन पूर्व बुखार आया था। इसके बाद 19 सितंबर को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान डेंगू बुखार बताया गया था। गांव के इशरतउल्ला चिश्ती (77) पुत्र सलामतुल्ला को भी काफी दिनों से बुखार आ रहा था। उनकी मौत बुधवार को हो गई। जबकि तसरुम पुत्री कौसर की बुखार के चलते 29 सितंबर को मौत हो गई। तसरुम का निकाहा पिछले दिन तय हो चुका था। इसके अलावा जानेआलम पुत्र फखरुद्दीन के नवजात की भी मौत हो गई।

जाने आलम और उनकी पत्नी गुडिया का नवजात की मौत के बाद बुरा हाल है। सीएमओ डा.आलोक कुमार ने बताया कि डेथ ऑडिट कराने को टीमें भेजी गई है। रिपोर्ट आने पर इसकी बिंदुवार जानकारी देंगे। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीमों को गांव में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा गया है। डा.ललिता ने बताया कि बुखार के मरीज मिले है। चेक अप कर दवा दी जा रही है।

