यूपी के इस जिले में बुखार का कहर, नवजात समेत चार लोगों की मौत, मौके पर दौड़ी स्वास्थ्य विभाग की टीम

यूपी के पीलीभीत में इन दिनों बुखार का कहर जारी है। बुखार के चलते बीसलपुर के रसयाखानपुर गांव में मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई। अलग अलग दिनों में हुई मौतों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिलने के बाद टीम गांव पहुंची। गांव में गंदगी और नालियों का पानी सड़क पर आने की स्थितियों को देखा गया। टीम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं भी दीं। सीएमओ डा.आलोक कुमार ने बताया कि डेथ ऑडिट कर बिंदुवार जानकारियों व रिपोर्ट मांगी है।

बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव रसयाखानपुर में सुनीता (42) पत्नी राम आसरे को दस दिन पूर्व बुखार आया था। इसके बाद 19 सितंबर को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान डेंगू बुखार बताया गया था। गांव के इशरतउल्ला चिश्ती (77) पुत्र सलामतुल्ला को भी काफी दिनों से बुखार आ रहा था। उनकी मौत बुधवार को हो गई। जबकि तसरुम पुत्री कौसर की बुखार के चलते 29 सितंबर को मौत हो गई। तसरुम का निकाहा पिछले दिन तय हो चुका था। इसके अलावा जानेआलम पुत्र फखरुद्दीन के नवजात की भी मौत हो गई।