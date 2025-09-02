यूपी के इस शहर में बुखार का कहर, युवती समेत तीन लोगों की मौत, दर्जनों लोग पीड़ित

बदायूं में इन दिनों बुखार का कहर जारी है। सप्ताह भर से बुखार की चपेट में आए बुजुर्ग और युवती सहित तीन लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बुखार से मौत की खबर सुनकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है।

घटना वजीरगंज ब्लॉक के एवं थाना कुंवरगांव क्षेत्र के गांव कालिया कजमपुर की। गांव में संक्रामक रोग फैल चुके हैं बुखार और डेंगू की चपेट में दर्जनों लोग हैं। पिछले सप्ताह भर से इलाज ले रहे तीन लोगों की वजीरगंज के अस्पताल में बुखार से मौत हो गई है। गांव निवासी छात्रा सुरभि उम्र 18 वर्ष पुत्री प्रेम नारायण तथा कल्लू 57 वर्ष पुत्र सुंदरलाल, रूपनदेवी 70 वर्ष पत्नी रामस्वरूप की सोमवार की रात इलाज के दौरान वजीरगंज के प्राइवेट अस्पताल में बुखार से मौत हो गई। छात्रा सुरभि कक्षा 12 में वजीरगंज के एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी।