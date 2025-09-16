Festival special train will run between Mumbai and Banaras know the timing यात्रीगण ध्यान दें! मुंबई और बनारस के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Festival special train will run between Mumbai and Banaras know the timing

यात्रीगण ध्यान दें! मुंबई और बनारस के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। गाड़ी संख्या 09083/09084 मुंबई सेंट्रल-बनारस-मुंबई सेंट्रल त्योहार स्पेशल ट्रेन 17 सितंबर से 7 नवंबर तक संचालित होगी। वजो मुंबई से रात 11.10  मिनट पर चलेगी।

Pawan Kumar Sharma Tue, 16 Sep 2025 07:32 PM
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया गाड़ी संख्या 09083/09084 मुंबई सेंट्रल-बनारस-मुंबई सेंट्रल त्योहार स्पेशल ट्रेन 17 सितंबर से 7 नवंबर तक संचालित होगी। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से प्रत्येक बुधवार को रात 11.10 बजे चलकर अगले दिन ईदगाह स्टेशन पर शाम 5.40 बजे पहुंचेगी और शुक्रवार सुबह 10.30 बजे बनारस पहुंचेगी। ट्रेन बनारस से शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे चलकर शनिवार सुबह 7.35 बजे चलकर ईदगाह पहुंचेगी और रविवार सुबह 4.20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। ट्रेन में एक फर्स्ट एसी, 3 एसी थर्ड, 4 एसी इकोनॉमी थर्ड कोच लगे होंगे।

इसके साथ ही गाड़ी संख्या 09111/09112 वड़ोदरा-गोरखपुर-वड़ोदरा त्योहार स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन वड़ोदरा से 27 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और गोरखपुर से 29 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। ट्रेन वड़ोदरा से शनिवार को शाम 7 बजे चलकर अगले दिन सुबह 7.40 बजे ईदगाह स्टेशन व रात 11.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन गोरखपुर से सोमवार को सुबह 5 बजे चलकर रात 8 बजे ईदगाह स्टेशन और अगले दिन सुबह 8 बजे वड़ोदरा स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन में 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 6 स्लीपर, 4 जनरल कोच लगे होंगे।

पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक 24 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को गाड़ी संख्या 01051 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12.15 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन रात 8.10 बजे बनारस आएगी। वापसी यात्रा में 25 सितंबर से 28 नवंबर तक गुरुवार और शुक्रवार को गाड़ी संख्या 01052 बनारस से रात 10.30 बजे प्रस्थान कर रात 10.50 बजे कैंट आएगी। तीसरे दिन सुबह 7.45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

वहीं, 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार गाड़ी संख्या 01431 पुणे से सुबह 6.40 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन शाम 5.25 बजे कैंट और रात 9.50 बजे गाजीपुर सिटी पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार तथा गुरुवार को गाड़ी संख्या-01432 गाजीपुर सिटी से रात 11.55 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 5.40 बजे कैंट पहुंचेगी। यहां से पुणे रवाना होगी।

