अयोध्या में दीपोत्सव का शंखनाद आज, राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप जलाने की तैयारी

अयोध्या में दीपोत्सव का शंखनाद आज होगा। राम मंदिर में हनुमान जयंती गोधूलि बेला में मनाई जाएगी। रामलला के अस्थायी मंदिर में विराजमान हनुमान जी के श्रीविग्रह का यज्ञशाला में वैदिक आचार्यों द्वारा अनुष्ठान के साथ पूजन किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारी है।

अयोध्या, हिटी। अयोध्या में दसवें दीपोत्सव की शुरुआत शनिवार को राम मंदिर में हनुमान जयंती के साथ होगी। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उनके आगमन की तैयारियों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव गोविंद देव गिरि और कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका भी अयोध्या पहुंच गए हैं।

राम मंदिर में हनुमान जयंती गोधूलि बेला में मनाई जाएगी। इसके लिए रामलला के अस्थायी मंदिर में विराजमान हनुमान जी के श्रीविग्रह का यज्ञशाला में वैदिक आचार्यों द्वारा अनुष्ठान के साथ पूजन किया जा रहा है। परकोटे की दक्षिणी भुजा के मध्य नवनिर्मित हनुमान मंदिर में भी रामलला के अर्चकों ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी है। इसी के साथ राम मंदिर परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगा। उधर, दसवें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए पूरी अयोध्या को पारंपरिक दीपों के साथ आधुनिक रोशनी से सजाया जा रहा है।

राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारी है, जबकि धर्मपथ पर 50 डिजिटल स्तंभों के जरिए रामायण के प्रसंग दिखाए जाएंगे। नेशनल हाईवे से प्रवेश द्वार तक दोनों ओर 12-12 फीट ऊंचे ये स्तंभ डिजिटल लाइट शो का हिस्सा होंगे। रामकथा पार्क, लता चौक, हनुमानगढ़ी, बिरला मंदिर, तुलसी उद्यान, भजन संध्या स्थल और सरयू पुल समेत प्रमुख स्थलों पर भी आकर्षक लाइटिंग की जा रही है। राम मंदिर परिसर में भी दीपोत्सव की व्यापक तैयारी है।

राम मंदिर, राम दरबार, परकोटे के सभी छह मंदिरों, शेषावतार मंदिर और कुबेर टीला स्थित महादेव मंदिर में दस हजार देशी घी के दीप जलाए जाएंगे। सप्त मंडपम समेत पूरे परिसर में 51 हजार मोम के दीपों की व्यवस्था की गई है। मंदिर के प्रवेश द्वारों से लेकर पूरे पथ पर सरसों तेल के दीप जलाए जाएंगे। सीढ़ियों और अन्य स्थानों को इलेक्ट्रिक बल्बों और लैंपों से सजाया गया है।

दीपोत्सव से पहले धनतेरस पर राम मंदिर की यज्ञशाला में महालक्ष्मी पूजन और दिव्य ग्रंथों का पारायण शुरू हुआ। वैदिक आचार्यों ने यज्ञमंडप में देवी के श्रीविग्रह की प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार पूजन किया। महालक्ष्मी के बीज मंत्र के जप के साथ श्रीसूक्त का पारायण भी शुरू हुआ। तीन दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति रविवार को अमावस्या पर होगी। इस दौरान धनवंतरी महाराज का भी पूजन किया गया।

उपराष्ट्रपति-योगी करेंगे श्रीरामलला की आरती जन्मभूमि मन्दिर में शनिवार को आयोजित दीपोत्सव के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ श्रीरामलला की आरती करेंगे। आरती का समय अपराह्न 2:30 से 3 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है। पावन अवसर पर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव गोविन्ददेव गिरि उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। न्यास की धार्मिक समिति के पाँच सन्त भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु न्यास के सचिव जगदीश आफले और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्र (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित रहेंगे।

दीपों की रंगोली से सजेगा सीएम के स्वागत का रास्ता दीपोत्सव की तैयारियों के बीच रामनगरी में स्वागत और सजावट का काम भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले रामकथा पार्क की ओर जाने वाले मार्ग को रंग-बिरंगी रंगोलियों से सजाया जा रहा है। सड़क पर कमल के फूल, मंगल कलश, स्वस्तिक और पारंपरिक दीपों की आकर्षक आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इसी मार्ग से मुख्यमंत्री रामकथा पार्क स्थित मुख्य आयोजन स्थल में प्रवेश करेंगे।