घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली खाद, किसानों ने लगाया जाम तो पड़ीं लाठियां

यूपी के महोबा में घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल सकी। इससे आक्रोशित किसानों ने जाम लगा दिया। हाईवे जाम होने पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को हाईवे से हटाया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि एसपी बोले-भीड़ तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में लाठी चलाई है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 08:53 PM
कबरई (महोबा), संवाददाता। खाद न मिलने से नाराज किसानों को गुस्सा फूटने लगा है। गुरुवार को कबरई में समिति के बाहर घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिली तो नाराज किसानों ने सागर-कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब एक घंटे के जाम से वाहनों की लाइन लग गई तो पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं मामले में एसपी का कहना है कि किसानों पर लाठी नहीं चलाई गई, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में लाठी चलाई गई थी।

पिछले दो सप्ताह से खाद को लेकर समितियों में किसानों की लंबी लाइन लग रही है। कबरई की दो नंबर समिति में गुरुवार सुबह से किसानों की भीड़ जुट गई। समिति की सचिव अंकिता ने किसानों को टोकन वितरित किए। घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद न मिलने से परेशान किसान भड़क गए। किसानों का आरोप है कि सचिव द्वारा वितरण में पक्षपात किया जा रहा है। प्राइवेट कर्मचारी भी वितरण में लगाए गए हैं जो मनमानी कर रहे हैं। टोकन की कालाबाजारी के भी किसानों ने आरोप लगाए। इससे नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। इसी दौरान पहुंची पुलिस ने कुछ किसानों पर जमकर लाठियां बरसाईं।

एसपी प्रबल प्रताप सिंह के अनुसार कुछ अराजकतत्वों ने खाद की आड़ में किसानों को भड़काकर जाम लगवाने का प्रयास किया था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। केवल हवा में डंडा चलाया गया, लाठीचार्ज नहीं किया गया।

अधिकारियों ने शुरू की छानबीन

खाद वितरण को लेकर मचे हंगामे के बाद मामले की छानबीन तेज हो गई है। सीओ सिटी अरुण कुमार सिंह ने थाने में पहुंचकर मामले की जानकारी हासिल की और कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को उकसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडेय ने भी थाने पहुंचकर पूछताछ की है।

किसानों पर लाठियां भांजने की निंदा

किसानों पर लाठी भांजने की घटना को लेकर सपा और जय जवान जय किसान यूनियन ने निंदा की है। जय जवान जय किसान के अध्यक्ष गुलाब सिंह राजपूत ने कहा कि यह गलत है। पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। उच्चाधिकारियों तक मामले को उठाया जाएगा। उधर सपा जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान परेशान हो रहा है। अपने हकों की मांग करने वालों पर पुलिस लाठियां भांजकर उन्हें शांत करा रही है।

