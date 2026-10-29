घर के बाहर खेल रहे मासूम पर खूंखार कुत्तों का हमला, नोंचकर अधमरा किया, चेहरे-नाक पर मिले गहरे घाव
यूपी में आवारा कुत्तों की दहशत है। पिछले दिनों अलग-अलग जिलों से कुत्तों के हमले से कइयों की जान जाने की खबरें आ चुकी हैं। अब बहराइच में कुत्तों ने मासूम पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने मासूम को इस कदर नोच कि वह अधमरा हो गया।
बहराइच, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार देर शाम फखरपुर क्षेत्र के पटसिया गांव में घर के बाहर खेल रहे तीन साल के मासूम पर एक आक्रामक कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह नोंचकर लहूलुहान कर दिया। उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण दौड़े, लेकिन कुत्ता उन पर भी हमलावर हो गया।
ग्रामीणों ने लाठी-डंडे चलाने और पथराव कर कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल बालक को फखरपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बच्चे के चेहरे और नाक पर गहरे घाव हैं। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फखरपुर थाने के पटसिया गांव निवासी राम का तीन वर्षीय बेटा शिवमगन बुधवार देर शाम घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक आवारा कुत्ता अचानक उस पर हमलावर हो गया।
ग्रामीणों ने पथराव कर कुत्ते को खदेड़ा
कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह नोंच डाला। उसकी चीख सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़े तो कुत्ता उन पर भी झपटने लगा। ग्रामीणों ने पथराव कर उसे खदेड़ा और किसी तरह बच्चे को उसके जबड़े से छुड़ाया। खून से लथपथ बच्चे को परिजन तत्काल फखरपुर सीएचसी ले गए। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, हमलावर कुत्ता बाहरी था और उसे पहले गांव में नहीं देखा गया था।
एक माह में 25 लोगों को कुत्तों ने किया घायल
जिले में अक्तूबर में कुत्तों के हमलों में 25 बच्चे और बड़े घायल हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक, एक अक्तूबर को दो, 14 अक्तूबर को दस, 22 अक्तूबर को छह, 24 अक्तूबर को छह और 29 अक्तूबर को एक मासूम कुत्ते के हमले में घायल हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक, चेहरे और सिर के आसपास कुत्ते के काटने पर गंभीर चोट और संक्रमण का खतरा रहता है। ऐसे मामलों में घाव की तत्काल सफाई और चिकित्सकीय जांच जरूरी है। कुत्ते के काटने या खरोंचने पर रेबीज से बचाव के लिए बिना देरी किए डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।