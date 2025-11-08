Hindustan Hindi News
आवास योजना में अपात्र का नाम कर दिया शामिल, घूस लेने के आरोप में महिला वीडीओ सस्पेंड

संक्षेप: परियोजना निदेशक द्वारा गांव में जाकर शिकायत की जांच की गई, तो ये सही पाई गई। स्थलीय जांच के दौरान पाया कि उपरोक्त टीटू पुत्र शिव सिंह के पास पक्का मकान है। वह पूरी तरह अपात्र हैं। फिर भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा टीटू का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में शामिल कर लिया।

Sat, 8 Nov 2025 06:08 AMAjay Singh संवाददाता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद जिले के फिरोजाबाद ब्लॉक में कार्यरत महिला ग्राम विकास अधिकारी को सरकारी आवास दिलाने के लिए अवैध तरीके से धनराशि लिए जाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। विकासखंड सदर फिरोजाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत अली नगर कैंजरा पर ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर कुमारी ज्योत्सना अग्रहरि तैनात हैं। इनके विरुद्ध उपरोक्त ग्राम पंचायत के मजरा नगला शाला निवासी टीटू पुत्र शिव सिंह ने जिला अधिकारी से प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के दौरान सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी द्वारा की गई। जो कि जिला विकास अधिकारी का भी कार्यभार देख रहे हैं।

परियोजना निदेशक द्वारा गांव में जाकर शिकायत की जांच की गई, तो ये सही पाई गई। स्थलीय जांच के दौरान पाया कि उपरोक्त टीटू पुत्र शिव सिंह के पास पक्का मकान है। जो कि पूरी तरह अपात्र हैं। लेकिन फिर भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा टीटू का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में शामिल कर लिया।

5100 रुपए लेने का लगाया आरोप

जांच के दौरान शिकायत कर्ता टीटू ने ग्राम विकास अधिकारी ज्योत्सना अग्रहरि पर आवास योजना के सर्वे में नाम शामिल करने के लिए 5100 रुपये की धनराशि लिए जाने का आरोप लगाया। लेकिन इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी चुप रही। स्थलीय जांच के दौरान ग्राम विकास अधिकारी के प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे की सूची में अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल किए जाने और नाम शामिल करने के एवज में सुविधा शुल्क वसूल किए जाने का आरोप सही पाया। जिस पर जिला विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत अलीनगर केंजरा पर तैनात ग्राम विकास अधिकारी ज्योत्सना अग्रहरि को सस्पेंड कर दिया। जिला विकास अधिकारी ने उपरोक्त प्रकरण की जांच के लिए खंड विकास अधिकारी टूंडला को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्होंने जांच अधिकारी को 15 दिन के भीतर निलंबित की गई ग्राम विकास अधिकारी को आरोप पत्र दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

क्या बोले अधिकारी

जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिलाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी त्योत्सना अग्रहरि पर सुविधा शुल्क वसूले जाने का आरोप लगाया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोप की पुष्टि हो जाने पर ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है।

