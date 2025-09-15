महिला ट्रेनर ने शिक्षक पति पर दर्ज कराई FIR, बोली-पर्स से निकाली चाबी और पार कर दिए मेरे जेवर

महिला प्रशिक्षिका द्वारा शिक्षक पति पर चोरी की एफआईआर दर्ज कराए जाने की काफी चर्चा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जहां तक जेवरों की चोरी की बात है तो इसका भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा।

Husband-Wife Dispute: उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाली एक खबर आई है। आगरा समाज कल्याण विभाग में प्रशिक्षिका के पद पर कार्यरत एक महिला ने अपने शिक्षक पति के खिलाफ जेवर चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। इसके साथ ही उसने दो अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। महिला का आरोप है कि पति ने उनके पर्स से चुपके से चाबी निकाल ली और फिर अलमारी से जेवर पार कर ले गया। उन्हें बाद में इसका पता चला।

आगरा के समाज कल्याण विभाग में प्रशिक्षिका पद पर कार्यरत मीनेश कुमारी के संजय गांधी कॉलोनी, प्रदुमन विहार, अलीगढ़ निवासी पति गोपाल बाबू उन्नाव के मरौंदा प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि प्रशिक्षिका के अंबेडकरपुरम, कल्याणपुर स्थित मकान से पिछले साल 24 सितंबर 2024 को उनके पति ने पर्स से चाबी चोरी कर अलमारी खोली।

अलमारी में रखे प्रशिक्षका के जेवर, शादी में मिले जेवर और दोनों बच्चों के जेवर पार कर दिए। प्रशिक्षिका ने अपने ऑफिस के कर्मचारी आदेश कुमार और रजत नाम के युवक पर मिलकर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है।