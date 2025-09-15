female trainer filed fir against teacher husband said he took out the keys from purse and stole my jewellery महिला ट्रेनर ने शिक्षक पति पर दर्ज कराई FIR, बोली-पर्स से निकाली चाबी और पार कर दिए मेरे जेवर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
महिला ट्रेनर ने शिक्षक पति पर दर्ज कराई FIR, बोली-पर्स से निकाली चाबी और पार कर दिए मेरे जेवर

महिला प्रशिक्षिका द्वारा शिक्षक पति पर चोरी की एफआईआर दर्ज कराए जाने की काफी चर्चा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जहां तक जेवरों की चोरी की बात है तो इसका भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा।

Ajay Singh संवाददाता, आगरा
Mon, 15 Sep 2025 10:21 AM
Husband-Wife Dispute: उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाली एक खबर आई है। आगरा समाज कल्याण विभाग में प्रशिक्षिका के पद पर कार्यरत एक महिला ने अपने शिक्षक पति के खिलाफ जेवर चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। इसके साथ ही उसने दो अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। महिला का आरोप है कि पति ने उनके पर्स से चुपके से चाबी निकाल ली और फिर अलमारी से जेवर पार कर ले गया। उन्हें बाद में इसका पता चला।

आगरा के समाज कल्याण विभाग में प्रशिक्षिका पद पर कार्यरत मीनेश कुमारी के संजय गांधी कॉलोनी, प्रदुमन विहार, अलीगढ़ निवासी पति गोपाल बाबू उन्नाव के मरौंदा प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि प्रशिक्षिका के अंबेडकरपुरम, कल्याणपुर स्थित मकान से पिछले साल 24 सितंबर 2024 को उनके पति ने पर्स से चाबी चोरी कर अलमारी खोली।

अलमारी में रखे प्रशिक्षका के जेवर, शादी में मिले जेवर और दोनों बच्चों के जेवर पार कर दिए। प्रशिक्षिका ने अपने ऑफिस के कर्मचारी आदेश कुमार और रजत नाम के युवक पर मिलकर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है।

पति-पत्नी के विवाद की चर्चा

महिला प्रशिक्षिका द्वारा शिक्षक पति पर चोरी की एफआईआर दर्ज कराए जाने की काफी चर्चा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जहां तक जेवरों की चोरी की बात है तो इसका भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा। चोरी की घटना एक साल पहले सितम्बर महीने की बताई जा रही है। आरोप है कि पति ने सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि बच्चों के जेवर भी अलमारी से निकाल लिए। जेवर कहां गए, पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही सारी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

