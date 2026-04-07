शारीरिक संबंध बनाने के दौरान हुआ था झगड़ा, शिक्षिका के पति ने कबूला; बेड पर मिली थी नग्न लाश

परिजनों का आरोप है कि राहुल शराब पीने का आदी था। वह घर में आए दिन विवाद करता था। वह लगातार दहेज की मांग भी करने लगा था। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती थी। रविवार को भी शारीरिक संबंध बनाने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ। आरोप है राहुल ने पत्नी की हत्या कर दी। कमरा खुला छोड़ वह फरार हो गया।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की कालोनी में किराए के मकान में रहने वाली शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि रविवार को शारीरिक संबंध बनाने के दौरान हुई कहासुनी के बाद उसने आपा खो दिया और गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद वह शव को बेड पर नग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में फरार शिक्षिका के देवर की तलाश में जुट गई है।

मूल रूप से मेरठ के ततीना गांव निवासी राहुल अपनी पत्नी के साथ रामपुर में रहता था। पत्नी परिषदीय स्कूल में शिक्षिका थीं। उनका मायका मुजफ्फरनगर में है। परिजनों का आरोप है कि राहुल शराब पीने का आदी था, जिस कारण घर में आए दिन विवाद करता था। वह लगातार दहेज की मांग भी करने लगा था। जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती थी। रविवार को भी शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी कमरा खुला छोड़ मौके से फरार हो गया था।

सोमवार की सुबह दूध देने आए व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी। उधर, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने समेत अन्य आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति राहुल चौधरी और देवर गौरव कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी पति राहुल को जेल भेज दिया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी ओंकार सिंह ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबकि,देवर की तलाश जारी है।

सीओ सिटी को सौंपी गई केस की विवेचना शिक्षिका की हत्या के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, एसपी सोमेंद्र मीना ने इस केस की विवेचना सीओ सिटी जितेंद्र कुमार को सौंपी है। सीओ को जांच मिलने के बाद उन्होंने आरोपी पति से भी पूछताछ की है। उनकी तरफ से इस केस की जांच शुरू कर दी गई है।