शिक्षिका का कत्ल कर चलती कार से फेंकी लाश, पिता ने स्कूल मैनेजर पर लगाया आरोप

गोरखपुर के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर की हत्या कर दी गई। यही नहीं उसकी लाश को चलती कार से देवरिया में सड़क पर फेंक दिया गया। शिक्षिका के पिता ने स्कूल मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने स्कूल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ और जांच-पड़ताल का सिलसिला जारी है।

गोरखपुर/ देवरिया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के झंगहा क्षेत्र के एक निजी स्कूल की शिक्षिका की हत्या कर उसकी लाश देवरिया में चलती कार से फेंक दी गई। शिक्षिका का शव देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हौली गांव के बाहर झाड़ियों में मिला। शनिवार शाम कार सवार उसका शव फेंककर फरार हो गए थे। रविवार शाम व्हाट्सएप ग्रुप पर शव की तस्वीर देखकर गांव के लोगों ने उसकी पहचान की। वह शनिवार सुबह स्कूल में पढ़ाने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी थी। शिक्षिका के पिता ने स्कूल के मैनेजर विजय निषाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर स्कूल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है।

मारी गई शिक्षिका झंगहा क्षेत्र के बोहबार चौकी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। वह नई बाजार ब्रह्मपुर स्थित एक निजी एकेडमी में पढ़ाती थी। शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे वह स्कूल गई थी। घर पर उसने बताया था कि उस दिन उसे वेतन मिलना था। देर शाम सात बजे तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने मोबाइल पर फोन किया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। परिजनों ने स्कूल के अन्य शिक्षकों और प्रधानाचार्य से संपर्क किया तो बताया गया कि वह दोपहर करीब तीन बजे स्कूल से चली गई थी। रविवार शाम करीब छह बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर अज्ञात युवती के शव की तस्वीर देखकर गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिवार के लोगों ने रामलक्षन पुलिस चौकी पहुंचकर शव की शिनाख्त की। मारी गई शिक्षिका पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थी। बेटी की मौत की खबर मिलते ही मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

कार की खुली डिक्की देखकर भी नहीं रोका शनिवार शाम करीब सात बजे देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के कन्हौली गांव के बाहर झाड़ियों के पास सफेद रंग की कार से शव फेंककर सवार फरार हो गए थे। ग्रामीणों ने कार का करीब दो किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन चालक तेज रफ्तार से भाग निकला। कार घटना से छह किलोमीटर दूर रामलक्षन पुलिस चौकी के सामने से भी गुजरी थी। वहां मौजूद पुलिसवालों ने कार की डिक्की खुली देखी, लेकिन उसे रोका नहीं। फिर जब चलती कार से एक लड़की की लाश सड़क पर फेंके जाने का मामला सामने आया तो पुलिस शनिवार की रात भर और रविवार की शाम तक लाश की शिनाख्त की कोशिश करती रही। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल फोटो देखकर शिक्षिका के गांववालों ने उसे पहचान लिया।