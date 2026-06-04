जनगणना के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरी महिला शिक्षामित्र, अस्पताल में दम तोड़ा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जनगणना ड्यूटी के दौरान एक महिला शिक्षामित्र की अचानक बेहोश होने के बाद मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, वह काम के अत्यधिक बोझ और ड्यूटी को लेकर मानसिक रूप से काफी परेशान थीं।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के गांव अकबरपुर तिगरी में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनगणना की ड्यूटी में लगी एक महिला शिक्षामित्र अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। आनन-फानन में उन्हें नजदीकी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों और शिक्षक संघ का आरोप है कि महिला सरकारी ड्यूटी के अत्यधिक काम और प्रशासनिक दबाव के कारण पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से मानसिक तनाव में चल रही थीं, जिसके चलते उन्हें दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा और उनकी असमय जान चली गई। शिक्षामित्र के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

पति के साथ घर-घर जाकर कर रही थीं सर्वे अकबरपुर तिगरी गांव की रहने वाली अंजुम परवीन गांव के ही सरकारी कंपोजिट विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थीं। इन दिनों विभाग की ओर से उनकी ड्यूटी गांव में ही जनगणना कार्य के लिए लगाई गई थी। गुरुवार को अंजुम अपने पति मईनुद्दीन के साथ भीषण गर्मी और उमस के बीच गांव में घर-घर जाकर जनगणना का डेटा जुटा रही थीं। सर्वे के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिरकर अचेत हो गईं। बदहवास पति उन्हें तुरंत स्थानीय डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बकरीद के अगले दिन भी बिगड़ी थी तबीयत, संघ ने उठाए सवाल शिक्षामित्र के पति मईनुद्दीन ने रोते हुए बताया कि हाल ही में बीती बकरीद के अगले दिन भी धूप में लगातार जनगणना कार्य करने के कारण अंजुम की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। आराम और इलाज के बाद वह ठीक हुई थीं और उन पर काम पूरा करने का भारी दबाव था। परिजनों ने गुरुवार शाम को ही गमगीन माहौल में अंजुम के शव का दफीना (अंतिम संस्कार) करा दिया।