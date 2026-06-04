जनगणना के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरी महिला शिक्षामित्र, अस्पताल में दम तोड़ा
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जनगणना ड्यूटी के दौरान एक महिला शिक्षामित्र की अचानक बेहोश होने के बाद मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, वह काम के अत्यधिक बोझ और ड्यूटी को लेकर मानसिक रूप से काफी परेशान थीं।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के गांव अकबरपुर तिगरी में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनगणना की ड्यूटी में लगी एक महिला शिक्षामित्र अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। आनन-फानन में उन्हें नजदीकी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों और शिक्षक संघ का आरोप है कि महिला सरकारी ड्यूटी के अत्यधिक काम और प्रशासनिक दबाव के कारण पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से मानसिक तनाव में चल रही थीं, जिसके चलते उन्हें दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा और उनकी असमय जान चली गई। शिक्षामित्र के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
पति के साथ घर-घर जाकर कर रही थीं सर्वे
अकबरपुर तिगरी गांव की रहने वाली अंजुम परवीन गांव के ही सरकारी कंपोजिट विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थीं। इन दिनों विभाग की ओर से उनकी ड्यूटी गांव में ही जनगणना कार्य के लिए लगाई गई थी। गुरुवार को अंजुम अपने पति मईनुद्दीन के साथ भीषण गर्मी और उमस के बीच गांव में घर-घर जाकर जनगणना का डेटा जुटा रही थीं। सर्वे के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिरकर अचेत हो गईं। बदहवास पति उन्हें तुरंत स्थानीय डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बकरीद के अगले दिन भी बिगड़ी थी तबीयत, संघ ने उठाए सवाल
शिक्षामित्र के पति मईनुद्दीन ने रोते हुए बताया कि हाल ही में बीती बकरीद के अगले दिन भी धूप में लगातार जनगणना कार्य करने के कारण अंजुम की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। आराम और इलाज के बाद वह ठीक हुई थीं और उन पर काम पूरा करने का भारी दबाव था। परिजनों ने गुरुवार शाम को ही गमगीन माहौल में अंजुम के शव का दफीना (अंतिम संस्कार) करा दिया।
मौत पर उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष जताया है। संघ के जिलाध्यक्ष अजयपाल सिंह ने सीधे तौर पर विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षामित्रों और शिक्षकों पर जनगणना के काम को जल्द से जल्द ऑनलाइन फीड करने और टारगेट पूरा करने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। इसी अत्यधिक काम के बोझ और मानसिक तनाव के कारण महिला शिक्षामित्र को हार्ट अटैक आया है। संघ ने पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे और नौकरी की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।