Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्टोन का ऑपरेशन कराने आई महिला टीचर की मौत; डॉक्टरों पर एनेस्थीसिया ज्यादा देने का आरोप

Mar 30, 2026 01:02 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share

अलीगढ़ के एसआईजी अस्पताल में महिला शिक्षिका की मौत हो गई। उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एनेस्थीसिया ज्यादा देने के चलते महिला की मौत हुई। घटना के बाद डॉक्टर व स्टाफ फरार हो गया।

स्टोन का ऑपरेशन कराने आई महिला टीचर की मौत; डॉक्टरों पर एनेस्थीसिया ज्यादा देने का आरोप

अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना क्षेत्र के धौर्रामाफी स्थित एसआईजी अस्पताल में रविवार को कारोबारी की पत्नी व अलीगढ़ पब्लिक स्कूल (एपीएस) की शिक्षिका की मौत हो गई। उनका पित्त की पथरी का ऑपरेशन होना था। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। कहा कि एनेस्थीसिया ज्यादा देने के चलते महिला की मौत हुई। घटना के बाद डॉक्टर व स्टाफ फरार हो गया। मामले में डॉक्टरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऊपरकोट निवासी अमजद अली ताला कारोबारी हैं। उनकी 36 वर्षीय पत्नी शाइस्ता अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में शिक्षिका थीं। रविवार को अमजद ने शाइस्ता को धौर्रामाफी स्थित एसआईजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ में शाइस्ता की बहन शाहीन भी थीं। सुबह करीब 11 बजे डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थियेटर में ले गए। एनेस्थीसिया दे दिया गया। कुछ देर बाद ऑक्सीजन के लिए भागदौड़ होने लगी।

महिला टीचर की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ फरार

अनहोनी का अंदेशा होने पर परिजनों ने डॉक्टरों से पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद आकर बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं। बाद में बोले कि महिला को हार्ट अटैक हुआ है। करीब सवा 11 बजे ओटी में जाकर देखा तो शाइस्ता टेबल पर मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके पेट पर कट लगा हुआ था। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर शाइस्ता को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, मगर वहां भी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर, अस्पताल स्टाफ के सदस्य फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान बिगड़ा बैलेंस; मुंह के बल गिरे दारोगा, मौत
ये भी पढ़ें:गंदे कपड़े पहनकर स्कूल आने पर मैम ने डांटा; 5वीं छात्रा ने खुदकुशी कर ली

परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया

मामले में शाइस्ता के देवर ने थाना क्वार्सी में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि जेएन मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त डॉक्टर की ओर से निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया जा रहा था। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। शाइस्ता के परिवार में एक बेटा व एक बेटी है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है। सीएमओ को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। डॉ एसके जैन नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं हैं न कोई शिकायत मिली हैं। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:चर्चित अस्पतालों में कौन कर रहा है ऑपरेशन? यूपी के इस जिले में चलेगा जांच अभियान

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री आमिर रशीद ने कहा है कि यह घटना न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास को भी आघात पहुंचाती है। प्रकरण में एएमयू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। जो नियमों के विरुद्ध निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने पहुंचे थे। यदि यह तथ्य सत्य है, तो यह अत्यंत गंभीर अनियमितता व सेवा नियमों का उल्लंघन है। इसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Aligarh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |