स्टोन का ऑपरेशन कराने आई महिला टीचर की मौत; डॉक्टरों पर एनेस्थीसिया ज्यादा देने का आरोप

अलीगढ़ के एसआईजी अस्पताल में महिला शिक्षिका की मौत हो गई। उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एनेस्थीसिया ज्यादा देने के चलते महिला की मौत हुई। घटना के बाद डॉक्टर व स्टाफ फरार हो गया।

अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना क्षेत्र के धौर्रामाफी स्थित एसआईजी अस्पताल में रविवार को कारोबारी की पत्नी व अलीगढ़ पब्लिक स्कूल (एपीएस) की शिक्षिका की मौत हो गई। उनका पित्त की पथरी का ऑपरेशन होना था। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। कहा कि एनेस्थीसिया ज्यादा देने के चलते महिला की मौत हुई। घटना के बाद डॉक्टर व स्टाफ फरार हो गया। मामले में डॉक्टरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऊपरकोट निवासी अमजद अली ताला कारोबारी हैं। उनकी 36 वर्षीय पत्नी शाइस्ता अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में शिक्षिका थीं। रविवार को अमजद ने शाइस्ता को धौर्रामाफी स्थित एसआईजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ में शाइस्ता की बहन शाहीन भी थीं। सुबह करीब 11 बजे डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थियेटर में ले गए। एनेस्थीसिया दे दिया गया। कुछ देर बाद ऑक्सीजन के लिए भागदौड़ होने लगी।

महिला टीचर की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ फरार अनहोनी का अंदेशा होने पर परिजनों ने डॉक्टरों से पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद आकर बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं। बाद में बोले कि महिला को हार्ट अटैक हुआ है। करीब सवा 11 बजे ओटी में जाकर देखा तो शाइस्ता टेबल पर मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके पेट पर कट लगा हुआ था। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर शाइस्ता को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, मगर वहां भी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर, अस्पताल स्टाफ के सदस्य फरार हो गए।

परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया मामले में शाइस्ता के देवर ने थाना क्वार्सी में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि जेएन मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त डॉक्टर की ओर से निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया जा रहा था। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। शाइस्ता के परिवार में एक बेटा व एक बेटी है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है। सीएमओ को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। डॉ एसके जैन नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं हैं न कोई शिकायत मिली हैं। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी।