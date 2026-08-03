बेंच पर बैठने को लेकर भिड़ीं छात्राएं, क्लासमेट ने मां को बुलाकर छात्रा को पिटवाया, चोटी भी खींची

झांसी के एक स्कूल में बेंच पर बैठने को लेकर दो छात्राओं में विवाद हो गया। इसके बाद एक छात्रा ने अपनी मां को बुला लिया और क्लासमेट को जमकर पिटवाया। छात्रा की मां ने दूसरी छात्रा को बुरी तरह से नोचा और उसकी चोटी भी खींची।

Jhansi News: झांसी के ज्योति नगर स्थित एक इंटर कॉलेज में बेंच पर बैठने को लेकर दो छात्राओं में मारपीट हो गई। आरोप है कि एक छात्रा ने अपनी मां को बुला लिया। क्लासमेट की मां ने दूसरी छात्रा को जमकर पीट डाला और नाखून से नोच लिया। उसकी चोटी भी खींची। मारपीट देख स्कूल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग कराया। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

हंसारी की रहने वाली सलोनी मसीह ने बताया कि वह ज्योति नगर स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ती है। सोमवार को वह कॉलेज गई थी, जहां बेंच पर बैठने को लेकर साथ पढ़ने वाली एक छात्रा से उसका विवाद हो गया। दोनों में मारपीट भी हुई। कुछ देर बाद उसने (दूसरी छात्रा ने) अपने परिजनों को बुला लिया। सलोनी ने बताया कि कॉलेज से निकलते ही छात्रा और उसके परिजनों ने मारपीट शुरू कर दी। उसके गाल पर कई जगह नाखून से नोंच लिया और चोटी खींचते हुए गिराकर मारापीटा। इस बीच कॉलेज के कर्मचारी दौड़कर पहुंचे और दोनों को अलग-अलग कराते हुए शांत कराया। इसी बीच सलोनी के परिजन भी पहुंच गए। सलोनी को पास के ही एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया।

छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों छात्राओं के परिजनों को बुलाया गया है। कॉलेज में इस तरह की मारपीट ठीक नहीं है। सूचना पुलिस को भी दी गई है। प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। अभी तक किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही होगी। उधर, घायल छात्रा की मां पूनम ने बताया कि बेटी का फोन आया तो वह घबरा गई थीं। बड़ी बेटी को भेजा तो उसने बताया कि दूसरी छात्रा की मां ने खूब मारापीटा है। चेहरे पर काफी चोटें आईं हैं। बेटी को बेहोशी की हालत में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।