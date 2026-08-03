बेंच पर बैठने को लेकर भिड़ीं छात्राएं, क्लासमेट ने मां को बुलाकर छात्रा को पिटवाया, चोटी भी खींची
झांसी के एक स्कूल में बेंच पर बैठने को लेकर दो छात्राओं में विवाद हो गया। इसके बाद एक छात्रा ने अपनी मां को बुला लिया और क्लासमेट को जमकर पिटवाया। छात्रा की मां ने दूसरी छात्रा को बुरी तरह से नोचा और उसकी चोटी भी खींची।
Jhansi News: झांसी के ज्योति नगर स्थित एक इंटर कॉलेज में बेंच पर बैठने को लेकर दो छात्राओं में मारपीट हो गई। आरोप है कि एक छात्रा ने अपनी मां को बुला लिया। क्लासमेट की मां ने दूसरी छात्रा को जमकर पीट डाला और नाखून से नोच लिया। उसकी चोटी भी खींची। मारपीट देख स्कूल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग कराया। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
हंसारी की रहने वाली सलोनी मसीह ने बताया कि वह ज्योति नगर स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ती है। सोमवार को वह कॉलेज गई थी, जहां बेंच पर बैठने को लेकर साथ पढ़ने वाली एक छात्रा से उसका विवाद हो गया। दोनों में मारपीट भी हुई। कुछ देर बाद उसने (दूसरी छात्रा ने) अपने परिजनों को बुला लिया। सलोनी ने बताया कि कॉलेज से निकलते ही छात्रा और उसके परिजनों ने मारपीट शुरू कर दी। उसके गाल पर कई जगह नाखून से नोंच लिया और चोटी खींचते हुए गिराकर मारापीटा। इस बीच कॉलेज के कर्मचारी दौड़कर पहुंचे और दोनों को अलग-अलग कराते हुए शांत कराया। इसी बीच सलोनी के परिजन भी पहुंच गए। सलोनी को पास के ही एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया।
छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती
कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों छात्राओं के परिजनों को बुलाया गया है। कॉलेज में इस तरह की मारपीट ठीक नहीं है। सूचना पुलिस को भी दी गई है। प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। अभी तक किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही होगी। उधर, घायल छात्रा की मां पूनम ने बताया कि बेटी का फोन आया तो वह घबरा गई थीं। बड़ी बेटी को भेजा तो उसने बताया कि दूसरी छात्रा की मां ने खूब मारापीटा है। चेहरे पर काफी चोटें आईं हैं। बेटी को बेहोशी की हालत में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लखनऊ में स्कूल वैन में तोड़-फोड़
वहीं दूसरी ओर लखनऊ लखनऊ में सोमवार को एक स्कूल वैन में कुछ लोगों ने तोड़-फोड़ कर दी। इसका भी वीडियो वायरल हुआ हे। पुलिस ने तीन अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी क्षेत्र) कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि चौक थाना क्षेत्र में चरक क्रॉसिंग पर आज सुबह तीन अज्ञात वाहन चालकों ने एक स्कूल वैन में तोड़-फोड़ की, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक अज्ञात चालक वहां से भाग चुके थे। कुछ समाचार माध्यमों पर यह भी दावा किया कि स्कूल वैन में तोड़-फोड़ करने वाले कांवड़िये थे लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। दीक्षित ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सामने आयी तोड़-फोड़ वाली गाड़ी की तस्वीरों में स्कूल वैन की खिड़की का शीशा टूटा हुआ दिख रहा है और स्कूल की बच्चियां अपने स्कूल बैग के साथ सड़क पर खड़ी हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।