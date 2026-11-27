पाकिस्तानी युवक की मोहब्बत में छात्रा ने घर छोड़ा, परिवार से दूरी बनाकर ओडिशा पहुंची
पाकिस्तानी युवक के इश्क में पड़ी मेरठ की एक छात्रा ने अपने परिवार से बगावत कर दी। परिजनों से नाराज होकर छात्रा ने घर छोड़ दिया और ओडिशा जाकर रहने लगी। पुलिस ने अब उसे बरामद कर लिया है।
मेरठ, कार्यालय संवाददाता। यूपी की मेरठ की रहने वाली एक छात्रा को सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी युवक के साथ इश्क हो गया। छात्रा पाकिस्तानी युवक के प्यार में इस कदर पड़ गई कि वह घर-बार सबकुछ भूल गई। परिवार वालों को जब बेटी इस हरकत की जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन छात्रा ने प्रेमी को छोड़ने के बजाय घर ही छोड़ दिया। परिवार से दूरी बनाकर छात्रा ओडिशा चली गई। परिजनों ने थाने में पहुंच मामले की शिकायत की।
पुलिस ने युवती को ओडिशा के हास्टल से बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि छात्रा की करीब दो साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओमेगल पर पाकिस्तान निवासी अदनान से पहचान हुई थी। पहली बातचीत के बाद दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू कर दी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। आरोप है कि अदनान छात्रा को अपने प्रभाव में लेकर शादी और साथ रहने के सपने दिखाने लगा।
पहले इटली जाने, फिर विदेश में बसने की थी तैयारी
पूछताछ में छात्रा ने पुलिस को बताया कि अदनान ने उसे पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा था। दोनों की योजना पहले इटली जाएंगे और वहां शादी करने के बाद किसी दूसरे देश में बस जाएंगे। प्राथमिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि युवक भारत को खराब और पाकिस्तान को बेहतर बताकर छात्रा को प्रभावित करता था। वह उसे विदेश में बेहतर जिंदगी मिलने का भरोसा दिला रहा था। पुलिस अब दोनों के बीच हुई बातचीत और विदेश जाने की योजना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
भोपाल से बीटेक, ओडिशा में बच्चों को पढ़ा रही थी
टीपीनगर थाना प्रभारी ने बताया कि छात्रा ने भोपाल से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वह ओडिशा चली गई और वहां पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने लगी। वह एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। कुछ समय पहले घर आने पर परिजनों को उसके पाकिस्तानी युवक से संपर्क की जानकारी हुई। युवती की लोकेशन ओडिशा में मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची और हॉस्टल से उसे बरामद कर मेरठ ले आई। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि छात्रा से पूछताछ कर परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।