यूपी: महिला पंचायत सहायक की रहस्यमयी मौत, चेहरे पर मिले नाखून के निशान; MLA ने की ये मांग

गोरखपुर में एक महिला पंचायत सहायक की संदिग्ध मौत हो गई। उसके चेहरे पर नाखून के निशान मिले हैं। पंचायत सहायक रंजू की शादी 16 मई 2024 को सूरज से हुई थी। ससुराल पक्ष का कहना है कि रंजू की मौत करंट लगने से हुई है। वहीं, मायके पक्ष ने उसके चेहरे पर नाखून के निशान होने की बात कही। मौत को संदिग्ध बताया।

ब्रह्मपुर/चौरीचौरा (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला पंचायत सहायक की रहस्यमयी मौत हो गई। 25 वर्षीय महिला पंचायत सहायक के चेहरे पर नाखून के निशान मिले हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक ई.सरवन निषाद ने लाश का पोस्टमार्टम कराकर मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच-पड़ताल जारी है। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है।

घटना, गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव के हरिलवा टोले की है। इस गांव के रहने वाले सूरज निषाद की 25 वर्षीय पत्नी रंजू निषाद की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रंजू सरदारनगर ब्लॉक में पंचायत सहायक के पद पर तैनात थीं। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी अशोक सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर कौड़िपुरा निवासी स्व. लालचंद की पुत्री रंजू की शादी 16 मई 2024 को सूरज निषाद से हुई थी।

ससुराल वालों ने लगाया ये आरोप ससुराल पक्ष का कहना है कि रंजू की मौत करंट लगने से हुई है। वहीं, सूचना मिलने पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने उसके चेहरे पर नाखून के निशान होने की बात कही और मौत को संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विधायक ने परिवार को बंधाया ढांढस घटना की जानकारी मिलने पर विधायक ई. सरवन निषाद भी गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और मामले में अधिकारियों से बातचीत की। विधायक ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहनता से जांच करके सही बात को सामने लाया जाए और यदि पंचायत सहायक की मौत के लिए कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।