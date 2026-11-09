यूपी: महिला पंचायत सहायक की रहस्यमयी मौत, चेहरे पर मिले नाखून के निशान; MLA ने की ये मांग
गोरखपुर में एक महिला पंचायत सहायक की संदिग्ध मौत हो गई। उसके चेहरे पर नाखून के निशान मिले हैं। पंचायत सहायक रंजू की शादी 16 मई 2024 को सूरज से हुई थी। ससुराल पक्ष का कहना है कि रंजू की मौत करंट लगने से हुई है। वहीं, मायके पक्ष ने उसके चेहरे पर नाखून के निशान होने की बात कही। मौत को संदिग्ध बताया।
ब्रह्मपुर/चौरीचौरा (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला पंचायत सहायक की रहस्यमयी मौत हो गई। 25 वर्षीय महिला पंचायत सहायक के चेहरे पर नाखून के निशान मिले हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक ई.सरवन निषाद ने लाश का पोस्टमार्टम कराकर मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच-पड़ताल जारी है। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है।
घटना, गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव के हरिलवा टोले की है। इस गांव के रहने वाले सूरज निषाद की 25 वर्षीय पत्नी रंजू निषाद की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रंजू सरदारनगर ब्लॉक में पंचायत सहायक के पद पर तैनात थीं। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी अशोक सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर कौड़िपुरा निवासी स्व. लालचंद की पुत्री रंजू की शादी 16 मई 2024 को सूरज निषाद से हुई थी।
ससुराल वालों ने लगाया ये आरोप
ससुराल पक्ष का कहना है कि रंजू की मौत करंट लगने से हुई है। वहीं, सूचना मिलने पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने उसके चेहरे पर नाखून के निशान होने की बात कही और मौत को संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विधायक ने परिवार को बंधाया ढांढस
घटना की जानकारी मिलने पर विधायक ई. सरवन निषाद भी गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और मामले में अधिकारियों से बातचीत की। विधायक ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहनता से जांच करके सही बात को सामने लाया जाए और यदि पंचायत सहायक की मौत के लिए कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
ससुरालियों पर हत्या की आशंका जताई
मृतका के चाचा रामआश्रय निषाद ने पुलिस को तहरीर देकर ससुरालियों पर हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही सूरज आए दिन रंजू के साथ मारपीट करता था। उन्होंने सूरज का किसी अन्य युवती से अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया। चाचा के मुताबिक, सोमवार को सूरज, उसकी मां और बहन ने फोन कर रंजू की करंट लगने से मौत होने की सूचना दी। हालांकि, मायके पक्ष को आशंका है कि अवैध संबंध के चलते रंजू की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें