Hindi NewsUP Newsfemale lekhpal demanded bribe in installments to get chak road repaired arrested red handed
महिला लेखपाल ने चक रोड दुरुस्त कराने के लिए किस्तों में मांगी घूस, रंगे हाथों गिरफ्तार

संक्षेप:

इनायत अली खेती-किसानी करते हैं। बीते दिनों उन्होंने चकरोड को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्व टीम ने उनके खेत के बीच से चकरोड निकलवा दिया। इससे परेशान होकर इनायत अली ने हल्का लेखपाल रिचा सक्सेना से संपर्क कर खेत की पैमाइश कराने और निकाली गई चकरोड को दुरुस्त कराने की मांग की।

Dec 17, 2025 07:58 pm ISTAjay Singh संवाददाता, रामपुर
share
उत्तर प्रदेश के रामपुर में चकरोड को दुरुस्त कराने के नाम पर रिश्वत मांग रही महिला लेखपाल को एंटी करप्शन मुरादाबाद यूनिट की टीम ने बुधवार दोपहर रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल ने पीड़ित किसान से दस हजार रुपये की मांग की थी, जिसे दो किस्तों में लेना तय हुआ था। टीम ने पहली किस्त के पांच हजार रुपये लेते ही उसे दबोच लिया और सिविल लाइंस थाने ले जाकर पूछताछ के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

टांडा तहसील क्षेत्र के गांव बैजना निवासी इनायत अली खेती-किसानी करते हैं। बीते दिनों उन्होंने चकरोड को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद राजस्व टीम ने उनके खेत के बीच से चकरोड निकलवा दिया। इससे परेशान होकर इनायत अली ने हल्का लेखपाल रिचा सक्सेना से संपर्क कर खेत की पैमाइश कराने और निकाली गई चकरोड को दुरुस्त कराने की मांग की। आरोप है कि इसके एवज में लेखपाल ने दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

रिश्वत की रकम दो चरणों में देने की बात तय होने पर पीड़ित ने 15 दिसंबर को एंटी करप्शन मुरादाबाद यूनिट में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया। बुधवार को एंटी करप्शन टीम रामपुर पहुंची। पीड़ित ने फोन पर लेखपाल को रुपये देने की बात कहकर घर के पास बुला लिया। जैसे ही पीड़ित ने पहले चरण के पांच हजार रुपये दिए, टीम ने मौके पर घेराबंदी कर महिला लेखपाल को रंगेहाथ पकड़ लिया।

आनन-फानन में आरोपी लेखपाल को सिविल लाइंस थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। सिविल लाइंस थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की तहरीर पर आरोपी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
