महिला लेखपाल ने चक रोड दुरुस्त कराने के लिए किस्तों में मांगी घूस, रंगे हाथों गिरफ्तार

संक्षेप: इनायत अली खेती-किसानी करते हैं। बीते दिनों उन्होंने चकरोड को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्व टीम ने उनके खेत के बीच से चकरोड निकलवा दिया। इससे परेशान होकर इनायत अली ने हल्का लेखपाल रिचा सक्सेना से संपर्क कर खेत की पैमाइश कराने और निकाली गई चकरोड को दुरुस्त कराने की मांग की।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में चकरोड को दुरुस्त कराने के नाम पर रिश्वत मांग रही महिला लेखपाल को एंटी करप्शन मुरादाबाद यूनिट की टीम ने बुधवार दोपहर रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल ने पीड़ित किसान से दस हजार रुपये की मांग की थी, जिसे दो किस्तों में लेना तय हुआ था। टीम ने पहली किस्त के पांच हजार रुपये लेते ही उसे दबोच लिया और सिविल लाइंस थाने ले जाकर पूछताछ के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

टांडा तहसील क्षेत्र के गांव बैजना निवासी इनायत अली खेती-किसानी करते हैं। बीते दिनों उन्होंने चकरोड को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद राजस्व टीम ने उनके खेत के बीच से चकरोड निकलवा दिया। इससे परेशान होकर इनायत अली ने हल्का लेखपाल रिचा सक्सेना से संपर्क कर खेत की पैमाइश कराने और निकाली गई चकरोड को दुरुस्त कराने की मांग की। आरोप है कि इसके एवज में लेखपाल ने दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

रिश्वत की रकम दो चरणों में देने की बात तय होने पर पीड़ित ने 15 दिसंबर को एंटी करप्शन मुरादाबाद यूनिट में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया। बुधवार को एंटी करप्शन टीम रामपुर पहुंची। पीड़ित ने फोन पर लेखपाल को रुपये देने की बात कहकर घर के पास बुला लिया। जैसे ही पीड़ित ने पहले चरण के पांच हजार रुपये दिए, टीम ने मौके पर घेराबंदी कर महिला लेखपाल को रंगेहाथ पकड़ लिया।