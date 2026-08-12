रेप और दबाव बनाए जाने से दुखी लॉ स्टूडेंट ने कर ली खुदकुशी, पड़ोसी गिरफ्तार

आरोप है कि 17 साल की लॉ स्टूडेंट को गांव के पड़ोस का ही 25 वर्षीय सोनू कॉलेज आते-जाते समय काफी दिनों से परेशान कर रहा था। उसने छात्रा के साथ रेप किया और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। छात्रा की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप को गिरफ्तार कर लिया है।

Rape victim commits suicide: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शोहदे की प्रताड़ना से तंग आकर 17 साल की लॉ स्टूडेंट ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने छात्रा के साथ रेप किया और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसका पिता फरार है।

कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 साल की छात्रा को गांव के पड़ोस का ही 25 वर्षीय सोनू कॉलेज आते-जाते समय काफी दिनों से परेशान कर रहा था। छात्रा के परिजनों ने जब इसकी शिकायत आरोपी के पिता भूपराम से की तो वह विवाद करने पर आमादा हो गया। आरोप है कि मंगलवार सुबह आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसे प्रताड़ित किया। इस घटना से आहत होकर छात्रा ने अपने घर के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई एफआईआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी सोनू को जेल भेज दिया है। छात्रा लॉ की पढ़ाई कर रही थी। प्रभारी निरीक्षक बीसलपुर संजीव शुक्ला ने बताया कि मुख्य आरोपी सोनू को जेल भेज दिया गया है। सहआरोपी भूपराम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।