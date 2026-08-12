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रेप और दबाव बनाए जाने से दुखी लॉ स्टूडेंट ने कर ली खुदकुशी, पड़ोसी गिरफ्तार

By Ajay Singh
संवाददाता, बीसलपुर (पीलीभीत)
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आरोप है कि 17 साल की लॉ स्टूडेंट को गांव के पड़ोस का ही 25 वर्षीय सोनू कॉलेज आते-जाते समय काफी दिनों से परेशान कर रहा था। उसने छात्रा के साथ रेप किया और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। छात्रा की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप को गिरफ्तार कर लिया है। 

female law student commits suicide after being harassed and raped neighbour arrested
रेप और दबाव बनाए जाने से तंग लॉ स्टूडेंट ने कर ली खुदकुशी

Rape victim commits suicide: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शोहदे की प्रताड़ना से तंग आकर 17 साल की लॉ स्टूडेंट ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने छात्रा के साथ रेप किया और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसका पिता फरार है।

कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 साल की छात्रा को गांव के पड़ोस का ही 25 वर्षीय सोनू कॉलेज आते-जाते समय काफी दिनों से परेशान कर रहा था। छात्रा के परिजनों ने जब इसकी शिकायत आरोपी के पिता भूपराम से की तो वह विवाद करने पर आमादा हो गया। आरोप है कि मंगलवार सुबह आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसे प्रताड़ित किया। इस घटना से आहत होकर छात्रा ने अपने घर के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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पीड़िता की मां ने दर्ज कराई एफआईआर

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी सोनू को जेल भेज दिया है। छात्रा लॉ की पढ़ाई कर रही थी। प्रभारी निरीक्षक बीसलपुर संजीव शुक्ला ने बताया कि मुख्य आरोपी सोनू को जेल भेज दिया गया है। सहआरोपी भूपराम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

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क्या बोली पुलिस

पीलीभीत के बीसलपुर सर्किल के सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम के बाद परिवारीजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद छात्रा की मां ने बीसलपुर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा की मौत का कारण पोस्टमार्टम में हैंगिंग आया है। मां की तहरीर पर दुष्कर्म और प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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