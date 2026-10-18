महिला जज ने इंजीनियर पति पर दर्ज कराई FIR, 30 लाख रुपए मांगने का आरोप
एक महिला जज ने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जज का आरोप है कि उससे 30 लाख रुपयों की मांग की गई। जज की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी पति मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के पद पर है। पीड़िता ने खुद के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है।
फतेहपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ग्राम न्यायालय की एक महिला जज ने दहेज में 30 लाख रुपये मांगने पर मर्चेंट नेवी में तैनात इंजीनियर पति और ससुरालीजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी तय होने के बाद से ही पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। कुछ दहेज दिया भी गया लेकिन ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती गई। दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया है। पीड़िता का कहना है कि ससुरालवाले उन्हें तलाक लेकर बेटे की शादी दूसरी जगह करने की भी धमकी देते हैं।
पीड़िता मनीषा साहू ने तहरीर में बताया कि उनकी शादी लखनऊ निवासी शाश्वत गुप्ता से तय हुई थी। सगाई के बाद शाश्वत, देवर उत्कर्ष, सास रेनू गुप्ता और रिश्तेदार आलोक ने उनके माता-पिता से 25 लाख रुपये दहेज में मांगे। माता-पिता ने साढ़े आठ लाख रुपये दे दिए। विवाह की बुकिंग के लिए भी चार लाख रुपये लिए गए। 24 नवंबर 2025 को शादी के बाद निराला नगर स्थित ससुराल में कुछ दिन तक सब ठीक रहा। इसके बाद और दहेज मांगने लगे। आरोप है कि सास ने कार खरीदने के लिए 30 लाख रुपये मांगे।
इनकार करने पर मारपीट की। एक दिसंबर को मायके आने पर फिर रुपये मांगे गए। ससुरालियों ने मांग पूरी न होने पर तलाक देकर दूसरी जगह शादी करने की धमकी भी दी। आरोप है कि गाजियाबाद में तैनाती के दौरान पति ने गाली-गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जनवरी-2026 को गर्भपात का दबाव बनाया और लड़का होने पर ही रखने की बात कही। विरोध करने पर घर से निकाल दिया।
डिलीवरी के बाद भाई से मारपीट, केस वापसी के लिए धमकी
मनीषा का कहना है कि 28 जुलाई को कानपुर के अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी से बेटा हुआ। अगले दिन पति, सास और रिश्तेदार आए और भाई के साथ मारपीट की। भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई। 12 सितंबर को रिश्तेदार आलोक मायके पहुंचे और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी संगीता यादव ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है। हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।
रामपुर में लव मैरिज के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला
वहीं रामपुर की एक लड़की को लव मैरिज के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने प्रेम विवाह के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ढकिया चौकी क्षेत्र के गदमर पट्टी मोती सिंह गांव निवासी महिला के मुताबिक, 13 सितंबर 2021 को उसकी शादी मेरठ के मंगल पांडेय नगर निवासी कपिल कश्यप से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले कार और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। बेटी पैदा होने पर भी उसे ताने देकर प्रताड़ित किया गया। महिला ने गर्भावस्था के दौरान मारपीट से गर्भस्थ शिशु की मौत होने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई और घर से निकाल दिया गया। शिकायत पर एसपी के आदेश से पुलिस ने पति कपिल कश्यप समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें