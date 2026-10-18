महिला जज ने इंजीनियर पति पर दर्ज कराई FIR, 30 लाख रुपए मांगने का आरोप

एक महिला जज ने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जज का आरोप है कि उससे 30 लाख रुपयों की मांग की गई। जज की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी पति मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के पद पर है। पीड़िता ने खुद के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है।

फतेहपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ग्राम न्यायालय की एक महिला जज ने दहेज में 30 लाख रुपये मांगने पर मर्चेंट नेवी में तैनात इंजीनियर पति और ससुरालीजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी तय होने के बाद से ही पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। कुछ दहेज दिया भी गया लेकिन ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती गई। दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया है। पीड़िता का कहना है कि ससुरालवाले उन्हें तलाक लेकर बेटे की शादी दूसरी जगह करने की भी धमकी देते हैं।

पीड़िता मनीषा साहू ने तहरीर में बताया कि उनकी शादी लखनऊ निवासी शाश्वत गुप्ता से तय हुई थी। सगाई के बाद शाश्वत, देवर उत्कर्ष, सास रेनू गुप्ता और रिश्तेदार आलोक ने उनके माता-पिता से 25 लाख रुपये दहेज में मांगे। माता-पिता ने साढ़े आठ लाख रुपये दे दिए। विवाह की बुकिंग के लिए भी चार लाख रुपये लिए गए। 24 नवंबर 2025 को शादी के बाद निराला नगर स्थित ससुराल में कुछ दिन तक सब ठीक रहा। इसके बाद और दहेज मांगने लगे। आरोप है कि सास ने कार खरीदने के लिए 30 लाख रुपये मांगे।

इनकार करने पर मारपीट की। एक दिसंबर को मायके आने पर फिर रुपये मांगे गए। ससुरालियों ने मांग पूरी न होने पर तलाक देकर दूसरी जगह शादी करने की धमकी भी दी। आरोप है कि गाजियाबाद में तैनाती के दौरान पति ने गाली-गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जनवरी-2026 को गर्भपात का दबाव बनाया और लड़का होने पर ही रखने की बात कही। विरोध करने पर घर से निकाल दिया।

डिलीवरी के बाद भाई से मारपीट, केस वापसी के लिए धमकी मनीषा का कहना है कि 28 जुलाई को कानपुर के अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी से बेटा हुआ। अगले दिन पति, सास और रिश्तेदार आए और भाई के साथ मारपीट की। भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई। 12 सितंबर को रिश्तेदार आलोक मायके पहुंचे और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी संगीता यादव ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है। हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।