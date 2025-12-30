Hindustan Hindi News
Female inspector exposes corruption in police station action taken as audio goes viral
महिला दारोगा ने खोली थाने में भ्रष्टाचार की कलई, ऑडियो वायरल होते ही गिरी गाज

संक्षेप:

आगरा में एक महिला दारोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह थाने में भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। महिला दारोगा दुष्कर्म के प्रयास की पीड़िता से बातचीत कर रही है। मुकदमे में केवल दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाए जाने से पीड़िता आहत है।

Dec 30, 2025 06:31 am ISTPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, आगरा
आगरा के एत्मादपुर थाने में तैनात रही एक महिला दारोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में महिला दारोगा दुष्कर्म के प्रयास की पीड़िता से बातचीत कर रही है। मुकदमे में केवल दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाए जाने से पीड़िता आहत है। महिला दारोगा इस मामले की विवेचक थी। ऑडियो में वह यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि उसे बताए बिना इंस्पेक्टर ने मुंशी से चार्जशीट लगवा दी। उसे चार्जशीट का नंबर तक नहीं पता है। करीब एक घंटे से अधिक समय का यह ऑडियो बेहद सनसनीखेज है। मामले के सामने आने के बाद महिला दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया।

मूल रूप से फिरोजाबाद निवासी नर्सिंग छात्रा आगरा के ट्रांसयमुना थाना क्षेत्र में रहती है। 17 अक्तूबर को उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना हुई थी। 25 अक्तूबर को छह आरोपियों के खिलाफ एत्मादपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना एसआई नीतू को सौंपी गई। 16 दिसंबर को दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 17 दिसंबर को पीड़िता को इसकी जानकारी मिली। उसके मोबाइल पर मैसेज आया था। इसके बाद वह विवेचक से मिलने पहुंची। उसी दौरान हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया।

चार्जशीट पर विवेचक ने उठाए सवाल

ऑडियो में विवेचक यह कहते हुए हैरानी जताती है कि चार्जशीट कैसे लग गई। उसने थाने के कई पुलिसकर्मियों को फोन कर चार्जशीट नंबर पूछे ताकि उसे ग्रुप में डाल सके। वह यह भी कहती है कि बिना पूछे इंस्पेक्टर ने चार्जशीट क्यों लगवा दी, जबकि विवेचक वही है। ऑडियो में वह यह भी कहती है कि वह किसी का नाम नहीं निकलना चाहती थी और पीड़िता को भरोसा दिलाया गया था।

मुंशी पर लगे गंभीर आरोप

महिला दारोगा ने ऑडियो में थाने के एक मुंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि मुंशी को हर महीने 10 हजार रुपये मिलते हैं और चार्जशीट लगाने के लिए दो हजार रुपये लिए जाते हैं। पीड़िता ऑडियो में यह भी कह रही है कि आरोपियों ने नाम निकलवाने के लिए 10 लाख रुपये देने की बात कही थी। महिला दारोगा पीड़िता को सफाई देते हुए अपने बच्चे की कसम खाती हुई सुनाई दे रही है। वह कहती है कि इंस्पेक्टर से सभी परेशान हैं और उसके साथ ऐसा दो बार हो चुका है। कानून के अनुसार विवेचक के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा होने लगा है।

ऑडियो के बाद उठ रहे सवाल

ऑडियो वायरल होने के बाद महिला दरोगा को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ।

महिला दरोगा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच किस अधिकारी को सौंपी गई।

जब विवेचक खुद कह रही है कि उसने चार्जशीट नहीं लगाई, तो क्या अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए।

पीड़िता का आरोप है कि उसके मौसा से समझौते के लिए कहा गया।

विवेचक के अनुसार पुख्ता साक्ष्य होने के बावजूद चार आरोपियों के नाम कैसे निकाले गए।

दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही लग सकती थी, तो विवेचना इतने दिन क्यों रोकी गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
