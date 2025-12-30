महिला दारोगा ने खोली थाने में भ्रष्टाचार की कलई, ऑडियो वायरल होते ही गिरी गाज

संक्षेप: आगरा में एक महिला दारोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह थाने में भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। महिला दारोगा दुष्कर्म के प्रयास की पीड़िता से बातचीत कर रही है। मुकदमे में केवल दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाए जाने से पीड़िता आहत है।

आगरा के एत्मादपुर थाने में तैनात रही एक महिला दारोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में महिला दारोगा दुष्कर्म के प्रयास की पीड़िता से बातचीत कर रही है। मुकदमे में केवल दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाए जाने से पीड़िता आहत है। महिला दारोगा इस मामले की विवेचक थी। ऑडियो में वह यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि उसे बताए बिना इंस्पेक्टर ने मुंशी से चार्जशीट लगवा दी। उसे चार्जशीट का नंबर तक नहीं पता है। करीब एक घंटे से अधिक समय का यह ऑडियो बेहद सनसनीखेज है। मामले के सामने आने के बाद महिला दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया।

मूल रूप से फिरोजाबाद निवासी नर्सिंग छात्रा आगरा के ट्रांसयमुना थाना क्षेत्र में रहती है। 17 अक्तूबर को उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना हुई थी। 25 अक्तूबर को छह आरोपियों के खिलाफ एत्मादपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना एसआई नीतू को सौंपी गई। 16 दिसंबर को दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 17 दिसंबर को पीड़िता को इसकी जानकारी मिली। उसके मोबाइल पर मैसेज आया था। इसके बाद वह विवेचक से मिलने पहुंची। उसी दौरान हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया।

चार्जशीट पर विवेचक ने उठाए सवाल ऑडियो में विवेचक यह कहते हुए हैरानी जताती है कि चार्जशीट कैसे लग गई। उसने थाने के कई पुलिसकर्मियों को फोन कर चार्जशीट नंबर पूछे ताकि उसे ग्रुप में डाल सके। वह यह भी कहती है कि बिना पूछे इंस्पेक्टर ने चार्जशीट क्यों लगवा दी, जबकि विवेचक वही है। ऑडियो में वह यह भी कहती है कि वह किसी का नाम नहीं निकलना चाहती थी और पीड़िता को भरोसा दिलाया गया था।

मुंशी पर लगे गंभीर आरोप महिला दारोगा ने ऑडियो में थाने के एक मुंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि मुंशी को हर महीने 10 हजार रुपये मिलते हैं और चार्जशीट लगाने के लिए दो हजार रुपये लिए जाते हैं। पीड़िता ऑडियो में यह भी कह रही है कि आरोपियों ने नाम निकलवाने के लिए 10 लाख रुपये देने की बात कही थी। महिला दारोगा पीड़िता को सफाई देते हुए अपने बच्चे की कसम खाती हुई सुनाई दे रही है। वह कहती है कि इंस्पेक्टर से सभी परेशान हैं और उसके साथ ऐसा दो बार हो चुका है। कानून के अनुसार विवेचक के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा होने लगा है।

ऑडियो के बाद उठ रहे सवाल ऑडियो वायरल होने के बाद महिला दरोगा को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ।

महिला दरोगा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच किस अधिकारी को सौंपी गई।

जब विवेचक खुद कह रही है कि उसने चार्जशीट नहीं लगाई, तो क्या अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए।

पीड़िता का आरोप है कि उसके मौसा से समझौते के लिए कहा गया।

विवेचक के अनुसार पुख्ता साक्ष्य होने के बावजूद चार आरोपियों के नाम कैसे निकाले गए।